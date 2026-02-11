Новий очільник Фонду держмайна розповів, які об’єкти великої приватизації виставлять на продаж

Протягом найближчих шести місяців Фонд державного майна України планує виставити на приватизацію щонайменше чотири об’єкти.

Як пише Delo.ua, про це в інтервʼю Forbes розповів новий голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Активи дешевші через воєнні ризики

За його словами, серед обʼєктів великої приватизації першочергово планують виставити на аукціон Одеський припортовий завод, ТРЦ Ocean Plaza у Києві, Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат і Миколаївський глиноземний завод.

"Коли актив виставляють на торги, як це було з ОПЗ, і ніхто не бере в них участь, то знижується вартість активу і загальне сприйняття. Я за те, щоб виставляти на продаж все, що можна, але спочатку провести мінімальний аудит і роуд-шоу", - зауважив Наталуха.

На його думку, це потрібно для того, щоб ідентифікувати потенційних покупців, які візьмуть участь в аукціоні.

Очільник ФДМУ висловив припущення, що стосовно ОПЗ найбільша причина страху інвесторів – це воєнні ризики і розташування в Одеській області.

"Тобто активи непрості, але знакові.Особливо з урахуванням скандальної ситуації з попереднім керівником Фонду держмайна, який зараз перебуває в міжнародному розшуку через незаконне збагачення через оборудки з ОПЗ. Багато хто хоче якомога швидше його продати, щоб не виникало підозр у нових оборудках", - наголосив Наталуха.

Він додав, що усі активи, які в мирний час коштували зовсім інші гроші, зараз дешевші через воєнні ризики, але держава їх змушена продавати через два фактори.

"Перший – гроші державі потрібні тут і зараз, з урахуванням дефіциту бюджету. Другий – якщо не продамо, доведеться відповідати за те, у чиїх інтересах ми їх тримаємо і не продаємо", - пояснив голова ФДМУ.

Щодо потенційних інвесторів

Стосовно Ocean Plaza, Наталуха висловив припущення, що на аукціоні будуть змагатися переважно внутрішні інвестори, які мають частку в ТРЦ.

По активах на кшталт ОПЗ він вважає, що будуть більш стратегічні гравці.

"Важливо розуміти: активи ОПЗ чи Миколаївського глиноземного самі собою мають умовну цінність. Вони замислювалися як частина виробничого ланцюжка Радянського Союзу. Тому продаж ОПЗ для відновлення виробництва добрив – це питання, хто може дозволити собі платити високу ціну за газ або транспортування газу. І в складі якої групи цей актив можна розвивати і капіталізувати. Те саме стосується глиноземного заводу. Він створює цінність, але є проміжною ланкою від ресурсу до продукту з доданою вартістю.", - зауважив Наталуха.

Він переконаний, що потрібно шукати зовнішнього інвестора.

Очільник ФДМУ нагадав, що 1 лютого почала діяти нова постанова Кабміну про продаж санкційних активів, яка дозволяє об’єднувати активи в один пул.

Наталуха пояснив, що у випадку Ocean Plaza можна об’єднати корпоративні права – близько 67% – і права вимоги за кредитом, який стягнутий на користь держави, разом з відсотками, і продати це одним пулом.

"З урахуванням цього механізму актив реально продати до кінця цього року саме пулом разом із боргом. Не виключено, що по ОПЗ доведеться йти таким самим шляхом", - зазначив очільник ФДМУ.

Нагадаємо, що у листопаді аукціон з продажу ОПЗ не відбувся через відсутність учасників. Стартова ціна лота становила 4,448 млрд грн.