В Україні спростили продаж санкційного майна росіян: які активи виставляють на аукціон

Уряд спростив продаж санкційного майна росіян. Кошти від продажу активів працюватимуть на відбудову України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд спростив продаж санкційних активів, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах.

Що змінюється

Свириденко зауважила, що відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет.

"Якщо ж перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дозволить пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження", - пояснила очільниця уряду.

Вона додала, що разом з тим, затверджено перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу. На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів, включно з:

ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТЦ Ocean Plaza),

ТОВ "Миколаївський глиноземний завод",

ТОВ "Калушський трубний завод",

ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" (готель в Буковелі),

ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат",

ТОВ "Мотордеталь-Конотоп",

АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Свириденко пообіцяла, що аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу.

"Усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей", - підсумувала прем’єр-міністр.

Скільки компаній, пов’язаних з РФ, перейшли у власність України за час війни

За чотири роки повномасштабної війни Україна конфіскувала понад 50 компаній, що належали росіянам, колаборантам або особам, які підтримували агресію РФ

З початку повномасштабного вторгнення Україна конфіскувала російських активів на суму не менше ніж 15 мільярдів гривень. Серед конфіскованих об'єктів є майно російських олігархів, таких як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг, Євген Гінер.