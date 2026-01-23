Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Готівковий курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні спростили продаж санкційного майна росіян: які активи виставляють на аукціон

Свириденко
Уряд Уряд спростив продаж санкційного майна росіян

Уряд спростив продаж санкційного майна росіян. Кошти від продажу активів  працюватимуть на відбудову України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністр України  Юлія Свириденко.

За її словами, уряд спростив продаж санкційних активів, які були стягнуті в державну власність, на відкритих аукціонах.

Що змінюється

Свириденко зауважила, що відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет.

"Якщо ж перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний аукціон з меншою ціною, а далі аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни. Це дозволить пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити надходження", - пояснила очільниця уряду.

Вона додала, що разом з тим, затверджено перелік санкційних активів та орієнтовний графік їхнього продажу. На аукціони будуть виставлені корпоративні права 26 обʼєктів, включно з:

  • ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТЦ Ocean Plaza), 
  • ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", 
  • ТОВ "Калушський трубний завод", 
  • ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" (готель в Буковелі), 
  • ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", 
  • ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", 
  • АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат".

Свириденко пообіцяла, що аукціони почнуться вже у березні. Активи будуть виставлятись залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу.

"Усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей", - підсумувала прем’єр-міністр.

Скільки компаній, пов’язаних з РФ, перейшли у власність України за час війни

За чотири роки повномасштабної війни Україна конфіскувала понад 50 компаній, що належали росіянам, колаборантам або особам, які підтримували агресію РФ

З початку повномасштабного вторгнення Україна конфіскувала російських активів на суму не менше ніж 15 мільярдів гривень. Серед конфіскованих об'єктів є майно російських олігархів, таких як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг, Євген Гінер.

Автор:
Світлана Манько