Новости
В Украине упростили продажу санкционного имущества россиян: какие активы выставляют на аукцион

Свириденко
Правительство Правительство упростило продажу санкционного имущества россиян

Правительство упростило продажу санкционного имущества россиян. Средства от продажи активов будут работать на восстановление Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство упростило продажу санкционных активов, взимаемых в государственную собственность, на открытых аукционах.

Что меняется

Свириденко отметила, что теперь права требования по кредитам можно включать в состав актива и продавать вместе с ним как единый пакет.

"Если же первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион по меньшей цене, а дальше аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены. Это позволит ускорить продажу санкционного имущества и увеличить поступления", - пояснила глава правительства.

Она добавила, что вместе с тем утвержден перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи. На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов, включая:

  • ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" ( ТЦ Ocean Plaza ),
  • ООО "Николаевский глиноземный завод",
  • ООО " Калушский трубный завод ",
  • ООО "АМСТЕЛ-СКИ" (гостиница в Буковеле),
  • ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат",
  • ООО " Мотордеталь-Конотоп ",
  • АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Свириденко пообещала, что аукционы начнутся уже в марте. Активы будут выставляться в зависимости от времени необходимого для подготовки имущества к продаже.

"Все полученные средства поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут работать на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержки людей", - подытожила премьер-министр.

Сколько компаний, связанных с РФ, перешли в собственность Украины за время войны

За четыре года полномасштабной войны Украина конфисковала более 50 компаний, принадлежавших россиянам, коллаборантам или лицам, поддерживавшим агрессию РФ

С начала полномасштабного вторжения Украина конфисковала российских активов на сумму не менее 15 миллиардов гривен. Среди конфискованных объектов есть имущество российских олигархов, таких как Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Евгений Гинер.

Автор:
Светлана Манько