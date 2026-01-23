В Украине упростили продажу санкционного имущества россиян: какие активы выставляют на аукцион

Правительство упростило продажу санкционного имущества россиян. Средства от продажи активов будут работать на восстановление Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство упростило продажу санкционных активов, взимаемых в государственную собственность, на открытых аукционах.

Что меняется

Свириденко отметила, что теперь права требования по кредитам можно включать в состав актива и продавать вместе с ним как единый пакет.

"Если же первый аукцион не состоялся, государство автоматически запускает повторный аукцион по меньшей цене, а дальше аукцион по голландской модели с постепенным снижением цены. Это позволит ускорить продажу санкционного имущества и увеличить поступления", - пояснила глава правительства.

Она добавила, что вместе с тем утвержден перечень санкционных активов и ориентировочный график их продажи. На аукционы будут выставлены корпоративные права 26 объектов, включая:

ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" ( ТЦ Ocean Plaza ),

ООО "Николаевский глиноземный завод",

ООО " Калушский трубный завод ",

ООО "АМСТЕЛ-СКИ" (гостиница в Буковеле),

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат",

ООО " Мотордеталь-Конотоп ",

АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Свириденко пообещала, что аукционы начнутся уже в марте. Активы будут выставляться в зависимости от времени необходимого для подготовки имущества к продаже.

"Все полученные средства поступят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут работать на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержки людей", - подытожила премьер-министр.

Сколько компаний, связанных с РФ, перешли в собственность Украины за время войны

За четыре года полномасштабной войны Украина конфисковала более 50 компаний, принадлежавших россиянам, коллаборантам или лицам, поддерживавшим агрессию РФ

С начала полномасштабного вторжения Украина конфисковала российских активов на сумму не менее 15 миллиардов гривен. Среди конфискованных объектов есть имущество российских олигархов, таких как Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Евгений Гинер.