Украина национализировала активы российского сенатора на 95 млн грн, полученные через "Мотордеталь-Конотоп"

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к действующему сенатору РФ от Костромской области Сергею Калашнику и взыскал в пользу Украины его активы на 95 млн грн, полученные через украинское предприятие "Мотордеталь-Конотоп".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Сергей Калашник занимает должность сенатора в России и находится под санкциями части стран.

В собственность государства взысканы активы более чем на 95 млн грн – право требования по контрактам, которое принадлежало подконтрольной сенатору компании-нерезиденту к украинскому предприятию ООО "Мотордеталь-Конотоп".

Расследование установило, что российский политик из-за этого предприятие поставлял запчасти в РФ, которые использовались в военно-промышленном комплексе страны-агрессора для производства техники.

Ранее в собственность государства уже переданы корпоративные права этого предприятия, активы которого превышают 500 млн грн.

Напомним, что в 2023 году ВАКС национализировал ООО "Мотордеталь-Конотоп ", связанное с Калашником. Предприятие имеет развитую инфраструктуру, обслуживая клиентов, таких как Rolls-Royce и Mercedes-Benz.

Фонд государственного имущества принял решение о приватизации завода "Мотордеталь-Конотоп". Стартовая цена была определена на уровне 278,5 млн. грн. Вырученные средства планируется отнести в государственный бюджет и направить в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.