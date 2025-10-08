Україна націоналізувала активи російського сенатора на 95 млн грн, отримані через "Мотордеталь-Конотоп"

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов до діючого сенатора РФ від Костромської області Сергія Калашніка і стягнув на користь України його активи на 95 млн грн, отримані через українське підприємство "Мотордеталь-Конотоп".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Сергій Калашник займає посаду сенатора в Росії та перебуває під санкціями частини країн.

У власність держави стягнуто активи на понад 95 млн грн – право вимоги за контрактами, що належало підконтрольній сенатору компанії-нерезиденту до українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Розслідування встановило, що російський політик через це підприємство постачав запчастини до РФ, які використовувалися у військово-промисловому комплексі країни-агресора для виробництва техніки.

Раніше у власність держави вже передано корпоративні права цього ж підприємства, активи якого перевищують 500 млн грн.

Нагадаємо, що у 2023 році ВАКС націоналізував ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", пов'язаний з Калашником. Підприємство має розвинену інфраструктуру, обслуговуючи клієнтів, таких як Rolls-Royce і Mercedes-Benz.

Фонд державного майна ухвалив рішення про приватизацію заводу “Мотордеталь-Конотоп”. Стартова ціна була визначена на рівні 278,5 млн грн. Виручені кошти планується зарахувати до державного бюджету та спрямувати у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.