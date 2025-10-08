Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна націоналізувала активи російського сенатора на 95 млн грн, отримані через "Мотордеталь-Конотоп"

ваги, суд, молоток, книги
Націоналізовано активи російського сенатора на 95 млн грн / Freepik

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов до діючого сенатора РФ від Костромської області Сергія Калашніка і стягнув на користь України його активи на 95 млн грн, отримані через українське підприємство "Мотордеталь-Конотоп".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Сергій Калашник займає посаду сенатора в Росії та перебуває під санкціями частини країн.

У власність держави стягнуто активи на понад 95 млн грн – право вимоги за контрактами, що належало підконтрольній сенатору компанії-нерезиденту до українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".

Розслідування встановило, що російський політик через це підприємство постачав запчастини до РФ, які використовувалися у військово-промисловому комплексі країни-агресора для виробництва техніки.

Раніше у власність держави вже передано корпоративні права цього ж підприємства, активи якого перевищують 500 млн грн.

Нагадаємо, що у 2023 році ВАКС націоналізував ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", пов'язаний з Калашником.  Підприємство має розвинену інфраструктуру, обслуговуючи клієнтів, таких як Rolls-Royce і Mercedes-Benz.

 Фонд державного майна ухвалив рішення про приватизацію заводу “Мотордеталь-Конотоп”. Стартова ціна була визначена на рівні 278,5 млн грн.  Виручені кошти планується зарахувати до державного бюджету та спрямувати у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Світлана Манько