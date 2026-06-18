НБУ залишив облікову ставку на рівні 15 %

18 червня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15 %. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Причини рішення

Зазначається, що регулятор готовий підвищити облікову ставку, якщо це буде необхідно для утримання контролю над інфляційними очікуваннями та повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%.

В НБУ зауважують, що дане рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики.

"Зниження цін на нафту, що спостерігається на тлі активізації дипломатичного врегулювання війни на Близькому Сході, є вагомим чинником, який сприятиме зменшенню витрат України на імпорт енергоносіїв та обмежуватиме зростання інфляції. Ураховуючи також очікувану активізацію надходжень зовнішньої допомоги та збереження стійкого попиту на гривневі активи, НБУ наразі не вбачає доцільності в посиленні процентної політики", - наголошують у регуляторі.

Там додають, що поточний рівень монетарних умов є достатнім для підтримання попиту на гривневі інструменти для заощаджень та обмеження тиску на валютному ринку, що дає змогу тримати інфляційні процеси під контролем. Одночасно збереження незмінної облікової ставки підтримає подальший розвиток кредитування, яке стійко зростає високими темпами.

29 січня правління НБУ вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, знизивши облікову до 15%. вперше за півтора року.

30 квітня правління НБУ ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15 %.

Ураховуючи необхідність утримання інфляційних процесів під контролем та повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення, НБУ переглянув прогнозну траєкторію облікової ставки – наразі очікується її утримання на рівні 15% до II кварталу 2027 року.

Зниження та підвищення облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних. З тих пір вона залишається незмінною до сьогоднішнього дня.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.