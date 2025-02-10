Як підвищення облікової ставки вплине на вклади у банках

У Національному банку України переконані, що підвищення облікової ставки допоможе приборкати інфляцію та знизити тиск на валютний ринок.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Нагадаємо, у січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

На що вплинуть рішення?

Як наголошують у регуляторі, підвищення облікової ставки спонукатиме банки збільшити ставки за гривневими депозитами для населення, що забезпечить кращий захист гривневих заощаджень від інфляції.

"Це також допоможе зберегти контроль за інфляційними очікуваннями та частково переорієнтує витрати населення зі споживання та купівлі валюти на заощадження в гривні. Таким чином, знизиться тиск на валютний ринок і ціни", - пояснюють в НБУ.

Там вбачають першу реакцію ставок за гривневими депозитами на грудневе збільшення облікової ставки – низка приватних банків їх підвищила. Але, на думку регулятора, реакція є незначною, однак за такий короткий проміжок часу еквівалентного зростання годі й було очікувати, ураховуючи суттєві “вливання” ліквідності в систему наприкінці року через значні видатки бюджету.

Крім того, облікова ставка не впливає на ставки за депозитами миттєво, банкам потрібен певний час, щоб оновити процентну політику.

Як облікова ставка може вплинути на інфляцію?

Облікова ставка прямо впливає на очікування та певним чином на рішення про заощадження та споживання.

"Наприклад, якщо відбувається інфляційний сплеск, а центробанк на нього не реагує, то формуються очікування, що ціни і далі зростатимуть швидше. Ці очікування закладаються в рівні зарплат, обсяги споживання, прагнення купити іноземну валюту та в ціни. Зрештою інфляція починає сама себе підживлювати через вищі виробничі витрати бізнесу та тиск на обмінний курс. А це створює ризик тривалого збереження високої інфляції", - підкреслюють в НБУ.

Чи призведе підвищення облікової ставки до втрат бюджету?

Як уточнюють в НБУ, вища ставка означає більші витрати регулятора за депозитними сертифікатами, адже ставки за цим традиційним монетарним інструментом до неї прив’язані.

"Але причиною зростання таких витрат є не бажання НБУ витрачати більше, а необхідність зберегти контроль за очікуваннями та стримати інфляцію. По суті, витрати за інструментами абсорбції ліквідності (в Україні це депозитні сертифікати) є ціною, яку сплачують центробанки, щоб забезпечити цінову та фінансову стабільність у державі", -наголошують в НБУ.

Там констатують, що за пасивної реакції центробанку на сплеск інфляції збитки і для економіки, і для держави будуть набагато більшими, оскільки ціна вчасної реакції є нижчою за вартість подолання криз.

"Якщо інфляція закріпиться на високому рівні, це зменшить попит на гривневі ОВДП. Уряд не зможе залучати достатньо ресурсів на внутрішньому борговому ринку для покриття оборонних видатків, на якому від початку великої війни він акумулював 1,5 трлн грн. Якщо цих коштів не буде, то їх доведеться займати деінде (ймовірно, за вищими ставками) або ж підіймати ставки за ОВДП (що і є додатковими витратами бюджету)", - уточнюють в НБУ.

Там додають, що якщо українці не вкладатимуть кошти в гривневі депозити та ОВДП, то вони опиняться на валютному ринку, куди ж підуть гривневі кошти з поточних рахунків. Це виснажуватиме міжнародні резерви, завдяки яким НБУ не лише втримує стійкість валютного ринку, а й покриває різницю між експортом та імпортом, у тому числі для оборонних потреб.

Раніше повідомлялося, що більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку вважають за необхідне надалі підвищувати облікову ставку найближчим часом за умови збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань.

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.