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Міжнародні резерви України у січні зменшилися майже на $800 млн

Міжнародні резерви України у січні зменшилися майже на $800 млн
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників

Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 43 млрд доларів США. У січні вони зменшилися на 784,5 млн доларів, однак залишаються на високому рівні, близькому до рекордного показника.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників. Серед них: валютні інтервенції НБУ, надходження на користь уряду, виплати за обслуговування й погашення державного боргу, а також переоцінка фінансових інструментів. 

Фактори, що впливали на динаміку резервів

Операції Національного банку на валютному ринку. У січні 2025 року НБУ суттєво скоротив чистий продаж валюти порівняно з груднем 2024 року – на 29,4%.

Згідно з балансовими даними, Нацбанк продав на валютному ринку 3,756 млрд доларів США, а викупив у резерви лише 6,6 млн доларів США.

Фото 2 — Міжнародні резерви України у січні зменшилися майже на $800 млн

Надходження в бюджет і виплати за держборгом. На валютні рахунки уряду України в НБУ в січні надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу. Водночас держава здійснила виплати на обслуговування та погашення зовнішнього боргу на загальну суму 535,8 млн доларів США. З них:

  • 373,3 млн доларів спрямовано на погашення та обслуговування валютних ОВДП;
  • 85,1 млн доларів – на виплати за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП);
  • 77,2 млн доларів – на погашення та обслуговування боргу перед Світовим банком;
  • 0,2 млн доларів – виплати іншим кредиторам України.

Переоцінка фінансових інструментів. Завдяки зміні ринкової вартості активів та валютних курсів у січні резерви збільшилися на 401,7 млн доларів США.

Фото 3 — Міжнародні резерви України у січні зменшилися майже на $800 млн

Поточний рівень міжнародних резервів України дозволяє покрити 5,3 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2025 року за попередніми даними резерви становили 43 787,6 млн дол. США - вони зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів.

Автор:
Тетяна Гойденко