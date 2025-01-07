Міжнародні резерви України значно зросли: що цьому сприяло

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року становили 43 787,6 млн дол. США. У грудні 2024 року вони зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Як зауважують у регуляторі, динаміку резервів у грудні 2024 року визначала низка чинників, а саме надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 9,461 млрд дол. США. З цієї суми:

4,411 млрд дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

3,935,3 млрд дол. США – від Світового банку, в тому числі через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії;

1,088 млрд. дол. США – від МВФ;

25,9 млн. дол. США – від інших кредиторів.

Своєю чергою уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 132,6 млн дол. США, з яких:

75,2 млн дол. США – борг перед Світовим банком;

4,5 млн дол. США – борг перед ЄБРР;

52,9 млн дол. США – борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 252 млн дол. США.

Також НБУ продав на валютному ринку 5,308 млрд дол. США та викупив до резервів 0,4 млн дол. США. Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із традиційним сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

За даними НБУ, у грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 92,4 млн дол. США.

Як констатують в регуляторі, загалом упродовж 2024 року міжнародні резерви України збільшилися на 8%.

Минулого року Україна отримала потужну світову фінансову підтримку – відповідно до балансових даних близько 42 млрд дол. США. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу – 17,5 млрд дол. США, Сполучених Штатів Америки – 6,8 млрд дол. США, Світового банку – 6,1 млрд дол. США, МВФ – 5,3 млрд дол. США, Японії – 4,3 млрд долю США, Канади – 1,8 млрд дол. США.

Крім того, у 2024 році країна отримала понад 3,5 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП.

За розрахунками регулятора, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

"У 2025 році Україна розраховує отримати близько 38 млрд дол. США від міжнародних партнерів. Отже, спроможність НБУ підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та забезпечувати стійкість валютного ринку залишиться високою", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Зауважимо, станом на 1 грудня 2024 року міжнародні резерви України досягли 39,92 млрд доларів США, що на 9,1% більше, ніж місяцем раніше.