У грудні Україна отримала рекордні обсяги фінансової допомоги від партнерів

Україна отримала у грудні 2024 року понад 9,2 мільярда доларів зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.

Про це повідомив заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду (МВФ) від України Владислав Рашкован.

"Грудень 2024 року - найкращий місяць в історії України з точки зору залучення західної бюджетної допомоги. Загалом ми отримали понад $9,2 млрд", — зазначив Рашкован у своїй заяві.

Джерела фінансування

Основними донорами в грудні стали:

Європейський Союз : понад 4,25 млрд доларів (4,1 млрд євро);

: понад 4,25 млрд доларів (4,1 млрд євро); Японія : більше ніж 1,95 млрд доларів;

: більше ніж 1,95 млрд доларів; США : понад 1,45 млрд доларів;

: понад 1,45 млрд доларів; МВФ : майже 1,1 млрд доларів;

: майже 1,1 млрд доларів; Велика Британія: близько 0,5 млрд доларів.

Частина цих коштів була надана через механізми Світового банку, включно з програмами DPL, PEACE та PfoR. Сам Світовий банк додатково виділив ще 35 мільйонів доларів власних коштів.

Отримані ресурси дозволили Україні успішно завершити складний бюджетний рік та увійти в 2025 рік із фінансовими резервами. За словами Рашкована, країна зустрічає новий рік із стабільними резервами НБУ, валютними ресурсами на урядових рахунках і впевненістю у фінансуванні на наступний рік завдяки міжнародним програмам.

Зокрема, йдеться про ініціативу G7 (ERA), яка передбачає виділення 50 мільярдів доларів коштом заморожених активів Росії, а також програми EU Facility та МВФ.

Крім того, у грудні Україна отримала додаткові платежі: 1,1 мільярда доларів від МВФ за програмою розширеного фінансування, 1 мільярд доларів від Японії та Великої Британії через програми Світового банку на підтримку реформ, 1 мільярд доларів грантових коштів від США у межах програми ERA, 150 мільйонів євро від ЄС на розвиток шкільного харчування, а також 485 мільйонів доларів від США та Світового банку за програмою PEACE.

За інформацією Міністерства фінансів України, станом на 19 грудня 2024 року загальний обсяг фінансування загального фонду державного бюджету досягнув 53,4 мільярда доларів.

З цієї суми 15,7 мільярда доларів було залучено через облігації внутрішньої державної позики, решта — зовнішнє фінансування. Із цього обсягу 11,1 мільярда доларів становили гранти. Загальний обсяг міжнародної допомоги з початку 2022 року сягнув 111,3 мільярда доларів.

Також нагадаємо, що 18 грудня Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це вже другий регулярний платіж, виділений в межах цієї ініціативи.