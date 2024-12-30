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В декабре Украина получила рекордные объемы финансовой помощи от партнеров

В декабре Украина получила рекордные объемы финансовой помощи от партнеров
Иллюстрация: freepik

Украина получила в декабре 2024 года более 9,2 миллиарда долларов внешней бюджетной помощи, что стало самым большим месячным показателем в истории страны.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Украины Владислав Рашкован.

"Декабрь 2024 года – лучший месяц в истории Украины с точки зрения привлечения западной бюджетной помощи. В общей сложности мы получили более $9,2 млрд", — отметил Рашкован в своем заявлении.

Источники финансирования

Основными донорами в декабре стали:

  • Европейский Союз : более 4,25 млрд долларов (4,1 млрд евро);
  • Япония : более 1,95 млрд долларов;
  • США : более 1,45 млрд долларов;
  • МВФ : почти 1,1 млрд долларов;
  • Великобритания : около 0,5 млрд долларов.

Часть этих средств была предоставлена через механизмы Всемирного банка, включая программы DPL, PEACE и PfoR. Сам Всемирный банк дополнительно выделил еще 35 миллионов долларов собственных средств.

Полученные ресурсы позволили Украине успешно завершить сложный бюджетный год и в 2025 году войти с финансовыми резервами. По словам Рашкована, страна встречает новый год со стабильными резервами НБУ, валютными ресурсами на правительственных счетах и уверенностью в финансировании на следующий год благодаря международным программам.

В частности, речь идет об инициативе G7 (ERA), которая предусматривает выделение 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов России, а также программы EU Facility и МВФ.

Кроме того, в декабре Украина получила дополнительные платежи: 1,1 миллиарда долларов от МВФ по программе расширенного финансирования, 1 миллиард долларов от Японии и Великобритании через программы Всемирного банка в поддержку реформ, 1 миллиард долларов грантовых средств от США в рамках программы ERA, 150 миллионов евро от ЕС на развитие школьного питания, а также 485 миллионов долларов США и Всемирного банка по программе PEACE.

По информации Министерства финансов Украины, на 19 декабря 2024 года общий объем финансирования общего фонда государственного бюджета достиг 53,4 миллиарда долларов.

Фото 2 — В декабре Украина получила рекордные объемы финансовой помощи от партнеров

Из этой суммы 15,7 миллиарда долларов было привлечено из-за облигации внутреннего государственного займа, остальное — внешнее финансирование. Из этого объема 11,1 млрд долларов составляли гранты. Общий объем международной помощи с начала 2022 года составил 111,3 миллиарда долларов.

Также напомним, что 18 декабря Украина получила 4,1 млрд. евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это уже второй регулярный платеж, выделенный в рамках этой инициативы.

Автор:
Татьяна Гойденко