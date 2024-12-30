В декабре Украина получила рекордные объемы финансовой помощи от партнеров

Украина получила в декабре 2024 года более 9,2 миллиарда долларов внешней бюджетной помощи, что стало самым большим месячным показателем в истории страны.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Украины Владислав Рашкован.

"Декабрь 2024 года – лучший месяц в истории Украины с точки зрения привлечения западной бюджетной помощи. В общей сложности мы получили более $9,2 млрд", — отметил Рашкован в своем заявлении.

Источники финансирования

Основными донорами в декабре стали:

Европейский Союз : более 4,25 млрд долларов (4,1 млрд евро);

: более 4,25 млрд долларов (4,1 млрд евро); Япония : более 1,95 млрд долларов;

: более 1,95 млрд долларов; США : более 1,45 млрд долларов;

: более 1,45 млрд долларов; МВФ : почти 1,1 млрд долларов;

: почти 1,1 млрд долларов; Великобритания : около 0,5 млрд долларов.

Часть этих средств была предоставлена через механизмы Всемирного банка, включая программы DPL, PEACE и PfoR. Сам Всемирный банк дополнительно выделил еще 35 миллионов долларов собственных средств.

Полученные ресурсы позволили Украине успешно завершить сложный бюджетный год и в 2025 году войти с финансовыми резервами. По словам Рашкована, страна встречает новый год со стабильными резервами НБУ, валютными ресурсами на правительственных счетах и уверенностью в финансировании на следующий год благодаря международным программам.

В частности, речь идет об инициативе G7 (ERA), которая предусматривает выделение 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов России, а также программы EU Facility и МВФ.

Кроме того, в декабре Украина получила дополнительные платежи: 1,1 миллиарда долларов от МВФ по программе расширенного финансирования, 1 миллиард долларов от Японии и Великобритании через программы Всемирного банка в поддержку реформ, 1 миллиард долларов грантовых средств от США в рамках программы ERA, 150 миллионов евро от ЕС на развитие школьного питания, а также 485 миллионов долларов США и Всемирного банка по программе PEACE.

По информации Министерства финансов Украины, на 19 декабря 2024 года общий объем финансирования общего фонда государственного бюджета достиг 53,4 миллиарда долларов.

Из этой суммы 15,7 миллиарда долларов было привлечено из-за облигации внутреннего государственного займа, остальное — внешнее финансирование. Из этого объема 11,1 млрд долларов составляли гранты. Общий объем международной помощи с начала 2022 года составил 111,3 миллиарда долларов.

Также напомним, что 18 декабря Украина получила 4,1 млрд. евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это уже второй регулярный платеж, выделенный в рамках этой инициативы.