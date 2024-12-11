Как долго Украина сможет продержаться без финансовой помощи от США: что говорят в правительстве

У Украины достаточно денег, чтобы сопротивляться российским захватчикам по крайней мере до середины 2025 года, если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит финансовую помощь Киеву.

Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Я считаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять хотя бы на первое полугодие 2025 года. Мы предоставим достаточные бюджетные ассигнования на закупку необходимых боеприпасов и военной техники в 2025 году", — подчеркнул министр.

Он добавил, что в настоящее время Украина получает необходимое вооружение из Соединенных Штатов.

"Это означает, что, по крайней мере, в первой половине года и следующего периода мы будем хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять этой агрессии", — подчеркнул Марченко, отвечая на вопрос, что будет, если Трамп остановит поддержку Киева.

По словам министра, возможное прекращение помощи является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.

"Мы должны иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины – построить доверие к сотрудничеству. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы", — убежден Марченко.

По его мнению, Украина должна "правильно использовать время и способна вести переговоры с новой администрацией".

Заметим, Дональд Трамп предположил, что, когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такого же количества помощи, как от предыдущей администрации Белого дома.

В конце ноября стало известно, что действующий президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для усиления Украины в войне против России.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет выносить вопрос о $24 млрд для Украины на голосование в Конгрессе США и будет ожидать инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.