Сколько денег осталось у США на военную помощь Украине до инаугурации Трампа

В США осталось около $9 млрд на военную помощь Украине в рамках Инициативы содействия безопасности (USAI) и пакетов по полномочиям пока действующего президента Джо Байдена.

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Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет " Укринформ".

"Осталось $2,21 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, а также $6,8 млрд в рамках президентских полномочий", – сообщил Райдер.

Он добавил, что Белый дом приказал "приложить все усилия, чтобы в дальнейшем оказывать помощь Украине в ускоренном темпе и использовать имеющиеся полномочия". По словам чиновника, именно это сейчас делает Пентагон.

"Что не изменилось в министерстве, так это ощущение срочности по выделению поддержки Украины", — подчеркнул Райдер.

Спикер Пентагона подчеркнул, что США продолжат контактировать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Украины в защите свободы и суверенитета.

Отметим, что в конце ноября стало известно, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для усиления Украины в войне против России.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет выносить вопрос о $24 млрд для Украины на голосование в Конгрессе США и будет ожидать инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты Америки объявили о выделении для Украины нового пакета военной помощи на $725 млн.