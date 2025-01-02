З початку великої війни Україна отримала $115,2 млрд бюджетної підтримки: основні донори

З початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні бюджетну підтримку у розмірі 115,2 млрд доларів.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Основні фінансові донори у 2024 році

У 2024 році Міністерство фінансів України отримало зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку на суму понад 41 млрд доларів.

Міжнародна підтримка дозволила повністю покрити витрати на соціально-гуманітарні потреби, в той час як всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на забезпечення сектору безпеки та оборони.

Донори фінансової допомоги у 2024 році:

ЄС - 17,3 млрд дол. (пільгове фінансування та гранти);

США - 8,3 млрд дол. (гранти);

МВФ - 5,3 млрд дол. (пільгове фінансування);

Японія - 4,3 млрд дол. (пільгове фінансування, гранти, гарантія);

Світовий банк - 3,2 млрд дол. (пільгове фінансування);

Канада - 1,8 млрд дол. (пільгове фінансування);

Великобританія - 1 млрд дол. (гарантія);

Норвегія - 306 млн дол. (гранти);

Республіка Корея -100 млн дол. (пільгове фінансування);

Банк розвитку Ради Європи -11 млн дол. (пільгове фінансування);

Іспанія - 3 млн дол. (гарантія).

Нагадаємо, Україна отримала у грудні 2024 року понад 9,2 мільярда доларів зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.

Додамо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 2,5 мільярда доларів. Це рішення є частиною зобов'язань Сполучених Штатів підтримувати український народ у його боротьбі за незалежність та свободу від російської агресії.