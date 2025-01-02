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З початку великої війни Україна отримала $115,2 млрд бюджетної підтримки: основні донори

Міністерство фінансів України отримало зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів.
Названі донори фінансової допомоги у 2024 році.

З початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні бюджетну підтримку у розмірі 115,2 млрд доларів.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

Основні фінансові донори у 2024 році

У 2024 році Міністерство фінансів України отримало зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку на суму понад 41 млрд доларів.

Міжнародна підтримка дозволила повністю покрити витрати на соціально-гуманітарні потреби, в той час як всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на забезпечення сектору безпеки та оборони.

Донори фінансової допомоги у 2024 році:

  • ЄС - 17,3 млрд дол. (пільгове фінансування та гранти);
  • США - 8,3 млрд дол. (гранти);
  • МВФ - 5,3 млрд дол. (пільгове фінансування);
  • Японія - 4,3 млрд дол. (пільгове фінансування, гранти, гарантія);
  • Світовий банк - 3,2 млрд дол. (пільгове фінансування);
  • Канада - 1,8 млрд дол. (пільгове фінансування);
  • Великобританія - 1 млрд дол. (гарантія);
  • Норвегія - 306 млн дол. (гранти);
  • Республіка Корея -100 млн дол. (пільгове фінансування);
  • Банк розвитку Ради Європи -11 млн дол. (пільгове фінансування);
  • Іспанія - 3 млн дол. (гарантія).
Фото 2 — З початку великої війни Україна отримала $115,2 млрд бюджетної підтримки: основні донори

Нагадаємо, Україна отримала у грудні 2024 року понад 9,2 мільярда доларів зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.

Додамо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 2,5 мільярда доларів. Це рішення є частиною зобов'язань Сполучених Штатів підтримувати український народ у його боротьбі за незалежність та свободу від російської агресії.

Автор:
Ольга Опенько