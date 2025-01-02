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С начала великой войны Украина получила $115,2 млрд бюджетной поддержки: основные доноры
С начала полномасштабной войны международные партнеры предоставили Украине бюджетную поддержку в размере 115,2 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Основные финансовые доноры в 2024 году
В 2024 году Министерство финансов Украины получило внешнее финансирование от одиннадцати партнеров по развитию на сумму более 41 млрд долларов.
Международная поддержка позволила полностью покрыть расходы по социально-гуманитарным потребностям, в то время как все внутренние финансовые ресурсы были направлены на обеспечение сектора безопасности и обороны.
Доноры финансовой помощи в 2024 году:
- ЕС – 17,3 млрд долл. (льготное финансирование и гранты);
- США – 8,3 млрд долл. (гранты);
- МВФ – 5,3 млрд долл. (льготное финансирование);
- Япония – 4,3 млрд дол. (льготное финансирование, гранты, гарантия);
- Всемирный банк – 3,2 млрд долл. (льготное финансирование);
- Канада – 1,8 млрд долл. (льготное финансирование);
- Великобритания – 1 млрд долл. (гарантия);
- Норвегия – 306 млн долл. (гранты);
- Республика Корея –100 млн долл. (льготное финансирование);
- Банк развития Совета Европы –11 млн долл. (льготное финансирование);
- Испания – 3 млн долл. (гарантия).
Напомним, Украина получила в декабре 2024 года более 9,2 миллиарда долларов внешней бюджетной помощи, что стало самым большим месячным показателем в истории страны.
Добавим, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Это решение является частью обязательств Соединенных Штатов поддерживать украинский народ в его борьбе за независимость и свободу от российской агрессии.