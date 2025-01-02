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С начала великой войны Украина получила $115,2 млрд бюджетной поддержки: основные доноры

Министерство финансов Украины получило внешнее финансирование от 11 партнеров.
Названы доноры финансовой помощи в 2024 году.

С начала полномасштабной войны международные партнеры предоставили Украине бюджетную поддержку в размере 115,2 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Основные финансовые доноры в 2024 году

В 2024 году Министерство финансов Украины получило внешнее финансирование от одиннадцати партнеров по развитию на сумму более 41 млрд долларов.

Международная поддержка позволила полностью покрыть расходы по социально-гуманитарным потребностям, в то время как все внутренние финансовые ресурсы были направлены на обеспечение сектора безопасности и обороны.

Доноры финансовой помощи в 2024 году:

  • ЕС – 17,3 млрд долл. (льготное финансирование и гранты);
  • США – 8,3 млрд долл. (гранты);
  • МВФ – 5,3 млрд долл. (льготное финансирование);
  • Япония – 4,3 млрд дол. (льготное финансирование, гранты, гарантия);
  • Всемирный банк – 3,2 млрд долл. (льготное финансирование);
  • Канада – 1,8 млрд долл. (льготное финансирование);
  • Великобритания – 1 млрд долл. (гарантия);
  • Норвегия – 306 млн долл. (гранты);
  • Республика Корея –100 млн долл. (льготное финансирование);
  • Банк развития Совета Европы –11 млн долл. (льготное финансирование);
  • Испания – 3 млн долл. (гарантия).
Фото 2 — С начала великой войны Украина получила $115,2 млрд бюджетной поддержки: основные доноры

Напомним, Украина получила в декабре 2024 года более 9,2 миллиарда долларов внешней бюджетной помощи, что стало самым большим месячным показателем в истории страны.

Добавим, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Это решение является частью обязательств Соединенных Штатов поддерживать украинский народ в его борьбе за независимость и свободу от российской агрессии.

Автор:
Ольга Опенько