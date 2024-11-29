Замороженные активы РФ: сколько средств Украина получит в 2025 году

Первая часть в размере 22 миллиарда долларов из 50 млрд, которые планируется привлечь за счет замороженных российских активов, поступит в Украину в 2025 году.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, пишет Укринформ.

По его словам, остальные средства от замороженных активов РФ будут поступать в течение 2026-2027 годов. В то же время, в случае возникновения дополнительных военных потребностей доля финансирования на 2025 год может быть существенно увеличена.

Как пояснил министр, механизм предоставления средств будет учтен при заключении конкретных кредитных договоров с учетом специфики каждого партнера.

"Некоторые партнеры часть своих средств дают конкретно на военные нужды. Некоторые партнеры категорически не могут финансировать эти расходы..." — уточнил Марченко.

Ранее министр финансов заявлял, что средства от анонсированного странами "Большой семерки" кредита для Украины на общую сумму $50 миллиардов, который будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, необходимо растянуть на несколько лет.

По его словам, в проекте госбюджета на 2025 год заложено внешнее финансирование $38,4 млрд. Поэтому Минфин думает о наилучшем варианте использования $50 млрд, учитывая тот факт, что деньги необходимо растянуть и на финансирование в последующие годы.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

26 октября лидеры стран "Большой семерки" договорились предоставить Украине кредит в размере $50 миллиардов в рамках новой инициативы – экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в рамках кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь. от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.

28 ноября Евросоюз подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 18,1 млрд евро в рамках пакета поддержки G7.