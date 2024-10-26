G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 миллиардов

26 октября лидеры стран "Большой семерки" ( G7 ) договорились предоставить Украине кредит в размере $50 миллиардов в рамках новой инициативы — экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Об этом говорится в совместном заявлении стран G7.

Финансирование направлено на поддержку бюджета, оказание военной помощи и восстановление страны. Выплаты планируется начать до конца 2024 года.

Кредитное соглашение основывается на будущих поступлениях от замороженных российских активов, остающихся под контролем стран G7 и международного права. Выделение средств предполагает строгое соответствие правовым стандартам стран-участниц и направлено на справедливое распределение поддержки.

Страны G7 выразили благодарность ЕС за активное участие в реализации решения и отметили твердую поддержку Украины в ее борьбе за свободу и безопасность. Лидеры подчеркнули, что это финансирование станет еще одним свидетельством решимости стран-партнеров обеспечить стабильную поддержку Украины столько, сколько потребуется.

Народный депутат Ярослав Железняк написал, что примерно половину средств, выделяемых США (10 из 20) отдадут на военные расходы. То же касается денег от Британии (3 млрд).

"Поэтому в теории на бюджетную помощь на два года (или больше) выйдет где-то 37 млрд$. Это не проблема, так как у нас еще есть ЕС (Ukraine Facility) и МВФ. В следующем году это где-то 15 млрд плюсом к кредиту G7." То есть где-то 52 млрд", – отметил он.

Отмечается, что кредит будет погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Привлечение этих средств будет происходить через механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM).

Кредит Украине на 50 млрд долларов

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

США настаивают, чтобы ЕС продлил санкции в отношении российских государственных активов, которые идут каждые шесть месяцев, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.

Кроме того, США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться замороженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

Также лидеры стран "Большой семерки" поддержали решение, что РФ должна заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, которые, по информации Всемирного банка, составляют более $486 млрд.

А 26 июля Европейский союз объявил о передаче Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.