Замороженные активы РФ. США предоставляют Украине $20 млрд кредита: когда поступят средства

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в рамках кредита G7 на общую сумму $50 млрд, который будет предоставляться на средства доходов от замороженных российских активов.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине 20 млрд долларов США.

Денежные средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 объемом 50 млрд долларов США.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средства от западных партнеров в рамках этой инициативы направят на важнейшие финансовые потребности Украины в 2025 году.

"Благодаря этой помощи наши союзники создают прочный фундамент для экономической и финансовой устойчивости Украины", — добавил он.

Как будет погашаться ссуда?

Отмечается, что кредит будет погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Привлечение этих средств будет происходить через механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM).

Таким образом, Украина не будет направлять внутренние финансовые ресурсы на обеспечение каких-либо расходов, связанных с займом.

Когда получим деньги?

Ожидается, что правительство США профинансирует ссуду не позднее 31 декабря 2024 года.

Общий объем финансирования, который Украина получит в рамках ERA – 50 млрд долларов США. Учитывая предложенный правительством Соединенных Штатов объем финансирования в 20 млрд долларов США, макрофинансовая помощь от ЕС будет меньше 35 млрд евро. Сумма будет согласована, учитывая предложенное финансирование остальных стран G7.

Так, $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд.

Россия не победит в этом конфликте

"В рамках пакета G7 Соединенные Штаты объявляют сегодня, что мы предоставим Украине 20 миллиардов долларов ссуды, которые будут возвращены на средства процентов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. То есть Украина может получить необходимую помощь сейчас, не обременяя налогоплательщиков. Эти ссуды поддержат народ Украины, который защищает и отстраивает свою страну. И наши усилия дают понять: тираны будут отвечать за нанесенный ими ущерб", — прокомментировал это решение президент США Джо Байден, заявление которого разместил Белый дом.

Он также подчеркнул, что "Россия не победит в этом конфликте, народ Украины победит". А предоставление ссуды назвал "еще одним напоминанием Путину о том, что мир объединился за Украину, а Соединенные Штаты и партнеры из G7 будут продолжать поддерживать его на каждом шагу".

Отметим, 23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил механизм предоставления Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

США настаивают, чтобы ЕС продлил санкции в отношении российских государственных активов, которые идут каждые шесть месяцев, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.

Кроме того, США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться замороженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

Также лидеры стран "Большой семерки" поддержали решение, что РФ должна заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, которые, по информации Всемирного банка, составляют более $486 млрд.

А 26 июля Европейский союз объявил о передаче Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.