Крок до стабільності гривні та боротьби з інфляцією: чому НБУ підвищив обікову ставку

У січні2025 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 14,5% річних з метою зміцнення стабільності валютного ринку, зменшення інфляції та поступового досягнення цілі в 5%.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зокрема, в НБУ розкрили подробиці обговорень Комітету з монетарної політики (КМП), що передували цьому рішенню. Варто нагадати, що засідання КМП є майданчиком для дискусій, а остаточне рішення ухвалюється Правлінням НБУ.

Що відомо про дискусії

Підвищення облікової ставки до 14,5% підтримали семеро з 11 членів КМП.

Зазначається, що для стабільності валютного ринку та контролю за інфляцією необхідно було посилити процентну політику.

Підвищення облікової ставки на 1 в. п. підвищить дохідність депозитів і продемонструє рішучість НБУ у боротьбі з інфляцією, наголошувала більшість членів КМП.

Троє членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 14% у січні.

Члени КМП акцентували увагу, що НБУ слід обмежитися підвищенням облікової ставки на 0,5 в. п., враховуючи сповільнення економіки та тимчасовий характер поточного інфляційного сплеску.

Це підвищення мало би сигнальний ефект і дозволило підтримувати реальну облікову ставку на позитивному рівні, з мінімальним впливом на кредитування.

Один член КМП висловився за підвищення облікової ставки до 15% у січні

Він звернув увагу на ризики тривалого утримання інфляції на двознаковому рівні, що може призвести до розбалансування очікувань та зниження привабливості гривневих інструментів, що загрожує валютному ринку та ціновій динаміці.

На його думку, з огляду на поточний попит на валюту та вкладення в гривневі активи, НБУ слід вжити рішучих заходів для підтримки привабливості гривневих інструментів.

Члени КМП припускають подальше посилення процентної політики

Члени КМП вважають, що для забезпечення привабливості гривневих активів і контролю за інфляційними очікуваннями в найближчі місяці буде потрібно подальше посилення процентної політики.

Декілька з них зазначали, що для цього НБУ може не лише підвищувати облікову ставку, але й змінити параметри операційного дизайну політики, щоб посилити конкуренцію між банками за строкові вклади населення в гривні.

Про підвищення облікової ставки

23 січня правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

Разом з обліковою ставкою були підвищені на 1 в. п. ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування, які становлять 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

Додамо, правління НБУ 12 грудня 2024 року вирішило підвищити облікову ставку з 13% до 13,5, щоб втримати контроль над інфляційними очікуваннями та повернути інфляцію до зниження в 2025 року.

Довідково

Облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку як довгострокове, так і короткострокове рефінансування. Вона визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає на рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція перевищує цільовий рівень, облікова ставка підвищується для зниження інфляції та наближення до мети 5%. І навпаки, коли прогнозована інфляція нижча за цільову, ключова ставка знижується.