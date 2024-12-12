НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% через зростання інфляції

12 грудня правління Національного банку ухвалило рішення збільшити облікову ставку до 13,5% річних.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що це рішення спрямовується на збереження стійкості валютного ринку, утримання інфляційних очікувань під контролем та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%.

Як пояснюють в НБУ, впродовж останніх місяців інфляція зростала швидшими темпами, ніж передбачалося прогнозом НБУ, збільшившись у листопаді до 11,2%.

"Зростання цін значною мірою зумовлювалося наслідками гірших цьогорічних врожаїв, що, однак, є тимчасовим чинником, вплив якого згодом вичерпається. Водночас посилився й фундаментальний інфляційний тиск. Так, базова інфляція зростала через збільшення виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці, а також через курсові ефекти внаслідок послаблення гривні в попередні періоди", - наголошують у регуляторі.

Там додають, що наразі інфляційні очікування демонструють відносну стійкість, проте посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

У наступні місяці інфляція, вірогідно, зростатиме. Водночас у 2025 році очікується її сповільнення й подальший рух до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи НБУ з монетарної політики та підтримання стійкості валютного ринку.

"Національний банк бачить необхідність у посиленні процентної політики для розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики. Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів. Це підживить інтерес до строкових гривневих заощаджень і сприятиме, відповідно, зниженню тиску на курс та ціни в міру вичерпання дії тимчасових рушіїв інфляції", - пояснюють своє рішення в НБУ.

У регуляторі наголошують, що у разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ продовжить посилення процентної політики.

Зниження облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.

А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшилися ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року.

У вересні та жовтні правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.