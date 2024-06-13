НБУ знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що це рішення регулятора враховує поточний баланс ризиків, стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань.

Ще один крок зі зниження облікової ставки узгоджується зі збереженням захисту гривневих заощаджень від інфляції та водночас сприятиме подальшому пожвавленню кредитування, що важливо для відновлення економіки.

Як зауважують в НБУ, після тривалого періоду зниження інфляція в квітні залишалася незмінною та незначно зросла в травні – до 3,3% у р/р. Такі темпи зростання були нижчими, ніж очікував НБУ.

Натомість базова інфляція відповідала прогнозу і становила 4,4%. В наступні місяці очікується помірне пришвидшення інфляції та її вихід за межі цільового діапазону до кінця року.

"Для збереження контролю над інфляційними очікуваннями, утримання помірної інфляції цього року та її повернення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. НБУ продовжуватиме політику захисту гривневих заощаджень від знецінення, а також покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання для стійкості валютного ринку", - підкреслюють в регуляторі.

Там прогнозують, що міжнародна допомога та внутрішні заходи з мобілізації фінансових ресурсів дадуть змогу забезпечити значні видатки державного бюджету.

Так, найближчими тижнями очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги, зокрема 2,2 млрд дол. США в разі схвалення Радою директорів МВФ четвертого перегляду за програмою EFF МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.

"Перебіг повномасштабної війни залишається ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку. Крім того, додатковий внесок до показника інфляції цього року може мати потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб. Водночас це підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів", - наголошують в НБУ.

За прогнозами регулятора, зберігається й імовірність реалізації низки сценаріїв, які сприятимуть зменшенню інфляційного тиску та пожвавленню відновлення економіки. Серед них – передача Україні коштів від знерухомлених російських активів. Зокрема, до кінця тижня очікується рішення щодо їх використання країнами групи G7.

"Базовий сценарій квітневого макропрогнозу передбачав зниження облікової ставки до 13% у поточному році. Водночас у разі зміни ризиків для інфляції та стійкості валютного ринку НБУ може переглянути прогнозну траєкторію облікової ставки", - наголосили в Нацбанку.

Напередодні більшість банкірів прогнозували, що регулятор знизить облікову ставку на 0,5-1 відсоткових пункту (в.п.) до рівня 13-12,5% річних, однак низка їхніх колег очікували збереження ставки на нинішньому рівні 13,5%.

Четверо з одинадцяти членів Комітету з монетарної політики Національного банку України переконані, що регулятор знайде підтвердження достатній стійкості інфляційних очікувань та інших сприятливих тенденцій у найближчі місяці та зможе прискорити зниження облікової ставки до 11,5–12% на кінець року.

Зниження облікової ставки

Нагадаємо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня цього року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.

А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшилися ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Джерело фото: ua.depositphotos.com