Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми фінансування: що це означає

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про четвертий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом 15,6 млрд доларів. Завдяки цьому найближчими тижнями Україна отримає 2,2 млрд доларів.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Нацбанку України.

"Місія Міжнародного валютного фонду щодо четвертого перегляду програми "Механізм розширеного фінансування" (The Extended Fund Facility, EFF) з Україною, що працювала у Варшаві з 27 до 31 травня 2024 року, завершила роботу", - йдеться в повідомленні регулятора.

Зазначається, що представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями. Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 1 669,82 млн СПЗ (близько 2,2 млрд дол. США в еквіваленті).

Крім того, як зазначають в НБУ, було досягнуто домовленостей щодо оновленого комплексу заходів з економічної та фінансової політики, спрямованого на підтримку макроекономічної стабільності та просування економічних реформ, що виконуватимуться надалі.

Експерти МВФ задоволені політикою української влади

Повідомляється, що фахівці МВФ відзначили вмілу політику української влади, адаптивність домогосподарств і компаній, що разом зі значним зовнішнім фінансуванням дали змогу зберегти макроекономічну та фінансову стабільність.

Про це свідчить потужніше, ніж очікувалося, зростання ВВП у 2023 році та стійка економічна активність у І кварталі 2024 року на тлі триваючої дезінфляції та достатнього рівня міжнародних резервів.

Водночас ризики погіршення ситуації залишаються високими, оскільки війна триває.

МВФ очікує, що в другому півріччі 2024 року відновлення економічної активності сповільниться через масштабні атаки Росії на енергетичний сектор України, а інфляція – помірно зросте.

Водночас фінансовий сектор залишається стабільним і ліквідним, а темп упровадження реформ є значним, незважаючи на війну. Серед майбутніх пріоритетів: посилення банківського регулювання, нагляду, кредитної діяльності та інфраструктури ринків капіталу.

Значна увага приділятиметься збільшенню рівня фінансової інклюзії, особливо на деокупованих територіях та в регіонах, близьких до активних бойових дій. Її низький рівень є стримуючим чинником для економічної активності, тож Національний банк зосередиться на діагностичній роботі із залученням експертів МВФ та Світового банку, щоб розробити ефективні заходи.

Експерти МВФ також відзначили прогрес української влади в питанні реструктуризації комерційного зовнішнього боргу на умовах, передбачених програмою. Він має важливе значення, щоб створити простір для першочергових видатків і повернути борг до прийнятного рівня. Водночас бюджет 2025 року потребуватиме заходів з мобілізації внутрішніх доходів, зважаючи на все ще високі потреби у видатках.

Що потрібно зробити найближчим часом

МВФ відзначив, що потреби в бюджетному фінансуванні у 2024 році залишаються дуже високими. Виконання бюджету має враховувати фінансові обмеження та необхідність відновлення фіскальної та боргової стійкості.

Для забезпечення фіскальної стійкості Україні необхідно прискорити реалізацію податкових реформ та адміністрування доходів, передбачених Національною стратегією доходів.

Пріоритети на найближчу перспективу – посилення податкового та митного адміністрування, а також зміцнення довіри суспільства через антикорупційні реформи та заходи з належного захисту персональних даних платників податків.

Україна вперше дійшла до четвертого перегляду програми МВФ

Своєю чергою прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду.

"Сьогоднішні домовленості — це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни", - зазначив прем’єр-міністр.

Він повідомив, що Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів.

Голова НБУ Андрій Пишний нагадав, що згідно з процедурою перегляд підлягає схваленню Радою виконавчих директорів МВФ. Її засідання має відбутися в червні, й тільки після цього буде можливість отримати транш.

"Маю великі сподівання, що рішення Ради буде позитивним, заважаючи на підсумкові заяви керівника місії Гевіна Грея, який відзначив прогрес у реалізації програми та якість роботи команди України", - зауважив голова Нацбанку.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд.

Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня. Наразі Україна залучила вже близько $4,5 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

17 лютого 2024 року місія МВФ та представники влади України розпочали переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), а вже 21 березня виконавча рада МВФ завершила його, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.

На 2024 рік передбачено ще три транші: $2,226 млрд у середині червня, потім $1,3 млрд на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: $912 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по $1,288 млрд.

Із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.