У бюджеті не вистачає $ 5 млрд на військові видатки: до кінця року сума збільшиться вдвічі

Через великі видатки та затримку іноземної допомоги в бюджеті України вже зараз розрив по військовим видаткам становить 200 млрд грн ($ 5 млрд ).

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише РБК-Україна.

Він наголосив, що це питання зараз є найбільш актуальним.

Військові видатки Україна мусить перекривати самостійно

Міністр запевнив, що після розблокування пакету допомоги від США, в теорії покриті видатки соціально-гуманітарного напрямку, але не вирішене питання щодо видатків військового характеру.

Марченко повідомив, що за останні півроку Україна мінімально отримувала допомоги від партнерів у військовій частині, що спричинило додаткове навантаження на бюджет в частині додаткових видатків військового характеру.

Зараз це перекривається за рахунок того, що переміщуються видатки кінця року на необхідну закупівлю зброї, замовлення снарядів і інші речі.

"На даний момент, я думаю, що можна говорити про суму близько 5 млрд доларів. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені так простіше пояснювати це західним партнерам, і ми думаємо яким чином будемо перекривати цей дефіцит в бюджеті вже найближчим часом", - підкреслив Марченко.

Він зауважив, що військові видатки Україна мусить перекривати самостійно, і вони досить великі.

Міністр нагадав, що в найближчі тижні відбудеться четвертий перегляд програми МВФ.

"Ми зробили всі кроки для того, щоб він був успішним. А далі будемо спілкувати з нашими партнерами шукати способи і рішення", - додав Марченко.

Зауважимо, практично усі податки, які збирають в Україні, йдуть на військові цілі. Загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону передбачено 1,685 трлн гривень.

Бездіяльність влади

Озвучені Марченко цифри вже встиг прокоментувати народний депутат Ярослав Железняк, наголосивши, що неодноразово попереджав про проблеми з бюджетом цього року.

"Не треба навіть бути генієм, щоб просто порахувати військові видатки і те, що зараз закладено в бюджет. І що розрив там мінімум 300-400 млрд грн. Мова про ту частину бюджету, яка йде на військові видатки і ми покриваємо за рахунок власних надходжень", - зауважив нардеп.

Він додав, що Уряд та Офіс президента нічого не роблять, щоб закрити таку проблему.

"При тому, цей розрив $ 5 млрд - це сума на зараз. До кінця року, думаю, вона буде в 2 рази більше.І тут питання: а що ми зробили, знаючи заздалегідь, що очевидно буде така проблема? Налагодили роботу БЕБ, митниці, Рахункової?! Закрили нелегальні ринки? Може на «Енергоатомі» і інших ДП вигнали відвертих мародерів? Та хоча б перестали займатися абсолютно популістичними ідеями типу «кешбек» чи захищати гроші на марафон. Зараз…дуже скоро прийде «чек» за таку бездіяльність", - підсумував Железняк.

Україна витратила $4 млрд з бюджету на зброю через брак обіцяної допомоги від партнерів

Через затримку партнерів з допомогою Україні довелось витратити 4 млрд доларів на закупівлю озброєння. Це має негативні наслідки для бюджету, заявляв міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше Марченко розповів, що протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.

У МВФ заявили, що Україна потребує щонайменше $42 мільярди міжнародної допомоги для бюджетної підтримки нинішнього року в умовах продовження війни, розв’язаної Російською Федерацією.