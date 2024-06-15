В яких регіонах експортери найчастіше користуються підтримкою ЕКА

За п’ять місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) підтримало 2,93 млрд грн експорту. А одна гривня страхової відповідальності ЕКА принесла 11,15 грн майбутньої експортної виручки.

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Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, збільшення несировинного експорту, зокрема через фінансові інструменти підтримки експортерів – один з ключових напрямків економічної політики "Зроблено в Україні".

Як зауважила Свириденко, за п’ять місяців цього року підтримка експорту від українського ЕКА склала майже 3 млрд грн, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Це означає, що вітчизняні виробники активніше користуються державною підтримкою для постачання на зовнішні ринки товари "Зроблено в Україні". Нам важливо і надалі зміцнювати експортний потенціал", - зазначила Юлія Свириденко.

Регіони-лідери

Повідомляється, що з початку року найбільш активно користувалися страхуванням ЕКА експортери з Києва (1,15 млрд підтриманого експорту), Львівської області (1,1 млрд грн) та Вінниччини (243 млн грн).

У травні трійка регіонів-лідерів виглядала так:

Київ - 911 млн грн;

Івано-Франківська область - 158,4 млн грн;

Львівська область - 65,2 млн грн.

Що продавали та кому

Зазначається, що лідерами серед країн, до яких українські виробники найактивніше продавали свою продукцію в травні стали Польща (660,7 млн грн), Данія (197,6 млн грн) та Нідерланди (158,4 млн грн).

Серед найбільш популярної експортної продукції лідери — молоко та молочні продукти, продукти переробки овочів, алкогольні та безалкогольні напої.

Про Експортно-кредитне агентство

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано у 2018 році.

Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками. Наприклад, підприємство хоче взяти кредит, щоб профінансувати експортний контракт. Але банк не видасть цей кредит без страхування, яке зі свого боку може забезпечити ЕКА.

У травні 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) розпочало прийом заявок на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.