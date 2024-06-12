Один з найбільших страхових брокерів у світі запускає унікальну програму страхування воєнних ризиків в Україні на $350 млн

Провідна світова фірма з надання страхувальних послуг Aon спільно Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) оголосила про запуск першої у своєму роді програми страхування на суму $350 мільйонів, яка спрямована економічного відновлення України.

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Про це повідомляє пресслужба Aon.

Програма включає комплексний механізм перестрахування на суму $50 мільйонів, який дозволить DFC перестрахувати ризики, пов’язані з війною, і збільшити страховий потенціал в Україні. Окрім цього, Aon і DFC спільно виділили додаткові $300 мільйонів на страхування воєнних ризиків для охорони здоров’я та сільського господарства України.

"Капітал не піде туди, де він не захищений, і ця безпрецедентна програма з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США спрямована на розблокування та прискорення інвестицій в Україну в той час, коли потреба є найбільш гострою", – заявив на конференції з відновлення України в Берліні Ерік Андерсен, президент Aon.

Згідно з повідомленням, DFC виступатиме перестрахувальником для кваліфікованих страхових компаній, що видають поліси в Україні і використовуватиме свій баланс, щоб взяти на себе 50 мільйонів доларів США ризику перестрахування, пов’язаного з війною в Україні.

Механізм базується на двох добре запроваджених моделях DFC: on-lending, яка гарантує позики, надані місцевими банками в Україні для сприяння кредитуванню пріоритетних регіонів і секторів; а також страхування, особливо на воєнні та політичні ризики.

Додаткова потужність у розмірі 300 мільйонів доларів США у сфері охорони здоров’я та сільського господарства України підкреслює високий попит на доступне страхування від воєнних ризиків з боку приватних компаній, що працюють в Україні , який лише зростатиме під час реконструкції.

"Уряд США вживає заходів, щоб допомогти залучити капітал у приватний сектор в Україні. Він має вирішальне значення для відновлення України і ми використовуємо наші унікальні інструменти, особливо страхування політичних ризиків, щоб зміцнити довіру інвесторів до України в цей критичний момент", — сказав генеральний директор DFC Скотт Натан на конференції з відновлення України.

Зазначається, що першою компанією, сертифікованою як кваліфікована українська страхова компанія, стала ARX, українська дочірня компанія Fairfax Financial. Aon, DFC і ARX співпрацюватимуть для створення портфелю полісів страхування воєнних ризиків для українських підприємств.

Оголошення про запуск програми відбулося після призначення колишнього міністра торгівлі Пенні Прітцкер Спеціальним представником США з питань економічного відновлення України. Вона зіграла важливу роль у мобілізації підтримки приватного сектору для економіки України.

В чому важливість старту страхування від воєнних та політичних ризиків

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, початок страхування воєнних та політичних ризиків — вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики "Зроблено в Україні".

У колонці для Forbes вона зазначила, що розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок, розвивати тут свої заводи і фабрики, які орієнтовані на експорт.

"Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій — MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну, американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні", - розповіла Свириденко.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства. Вже у березні 2023 року ПриватБанк спільно з ЕКА запустив програму підтримки клієнтів-експортерів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com