У квітні ЕКА застрахувало кредити на 46 млн грн та підтримало 1,07 млрд грн експорту

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) у квітні 2024 року застрахувало експортні кредити на суму 46 млн грн, що дозволило підтримати близько 1,07 млрд грн українського експорту.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що з початку року клієнти ЕКА, забезпечені страховими послугами, змогли отримати 1,7 млрд грн експортної виручки. При цьому на одну гривню страхової відповідальності агентства припадає 12,4 грн майбутньої експортної виручки.

У квітні послугами ЕКА для страхування кредитів експортерам скористалися Укргазбанк та Ощадбанк. Зокрема, Укргазбанк застрахував експортні кредити на 27 млн грн, що дозволило підтримати 1,02 млрд грн експорту. Для Ощадбанку ці показники склали 19 млн грн кредитів та 45,7 млн грн експорту відповідно.

Застраховані ЕКА підприємства, розташовані у Львівській, Дніпропетровській, Чернівецькій областях та Києві. Вони експортують свою продукцію до Словаччини, Естонії, Польщі, Румунії, країн Бенілюксу та Франції.

ЕКА затвердить продукт страхування інвесткредитів

Голова правління ЕКА Руслан Гашев на конференції "Мій експорт" розповів, що на поточному тижні агентство остаточно затвердить продукт страхування інвестиційних кредитів.

"На початку квітня Кабінет міністрів затвердив постановою перелік воєнних ризиків, які ми будемо страхувати, та умови такого страхування. Цього тижня ми маємо затвердити вже правлінням продукт і типову форму договору. І ми вже ведемо розмови з одним із українських банків щодо страхування від воєнних ризиків інвестиційних кредитів", - сказав він.

За його словами, ціна такого страхування не буде однаковою і залежатиме в кожному окремому випадку від кількох чинників і сказати конкретно, скільки коштуватиме страхування неможливо.

Серед факторів, що визначають його вартість є регіональне розташування (близькість до лінії фронту) і сфера діяльності, наприклад, фермерському господарству страхування інвесткредиту може обійтися дешевше, тоді як підприємству, пов'язаному з енергетикою, - дорожче через більшу ймовірність атаки з боку РФ.

"Можу сказати, що мінімальна вартість страхування інвестиційного кредиту буде близько 1% на рік, мінімальна вартість страхування прямої інвестиції буде приблизно в цьому ж діапазоні: 1,1-2%", - відповів він на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Додамо, що Експортно-кредитне агентство створене для стимулювання експорту українських товарів, робіт та послуг шляхом страхування та надання гарантій за експортними контрактами. Єдиним засновником і акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів. З 7 січня 2023 року Нацбанк України отримав повноваження з регулювання діяльності ЕКА.

Нагадаємо, в березні Приватбанк запустив спільну з Українським "Експортно-кредитним агентством" (ЕКА) програму підтримки експортерів. За умовами програми ЕКА страхуватиме ризики банку за виданими кредитами на виконання зовнішньоекономічних контрактів.

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