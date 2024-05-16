В апреле ЭКА застраховало кредиты на 46 млн грн и поддержало 1,07 млрд грн экспорта

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) в апреле 2024 года застраховало экспортные кредиты на сумму 46 млн. грн., что позволило поддержать около 1,07 млрд. грн. украинского экспорта.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

С начала года клиенты ЭКА, обеспеченные страховыми услугами, смогли получить 1,7 млрд грн экспортной выручки. При этом на одну гривну страховой ответственности агентства приходится 12,4 грн будущей экспортной выручки.

В апреле услугами ЭКА по страхованию кредитов экспортерам воспользовались Укргазбанк и Сбербанк. В частности, Укргазбанк застраховал экспортные кредиты на 27 млн. грн., что позволило поддержать 1,02 млрд. грн. экспорта. Для Сбербанка эти показатели составили 19 млн. грн. кредитов и 45,7 млн. грн. экспорта соответственно.

Застрахованные ЭКА предприятия расположены во Львовской, Днепропетровской, Черновицкой областях и Киеве. Они экспортируют свою продукцию в Словакию, Эстонию, Польшу, Румынию, страны Бенилюкса и Франции.

ЭКА утвердит продукт страхования инвесткредитов

Глава правления ЭКА Руслан Гашев на конференции "Мой экспорт" рассказал, что на текущей неделе агентство окончательно утвердит продукт страхования инвестиционных кредитов.

"В начале апреля Кабинет министров утвердил постановлением перечень военных рисков, которые мы будем страховать, и условия такого страхования. На этой неделе мы уже должны утвердить правлением продукт и типовую форму договора. И мы уже ведем разговоры с одним из украинских банков по страхованию от военных рисков. инвестиционных кредитов", – сказал он.

По его словам, цена такого страхования не будет одинаковой и будет зависеть в каждом частном случае от нескольких факторов и сказать конкретно, сколько будет стоить страхование невозможно.

Среди факторов, определяющих его стоимость есть региональное расположение (близость к линии фронта) и сфера деятельности, например, фермерскому хозяйству страхование инвесткредита может обойтись дешевле, тогда как предприятию, связанному с энергетикой, – дороже из-за большей вероятности атаки со стороны РФ.

"Могу сказать, что минимальная стоимость страхования инвестиционного кредита будет около 1% в год, минимальная стоимость страхования прямой инвестиции будет примерно в этом же диапазоне: 1,1-2%", – ответил он на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Экспортно -кредитное агентство создано для стимулирования экспорта украинских товаров, работ и услуг путем страхования и предоставления гарантий по экспортным контрактам. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров. С 7 января 2023 г. Нацбанк Украины получил полномочия по регулированию деятельности ЭКА.

Напомним, в марте Приватбанк запустил совместное с Украинским "Экспортно-кредитным агентством" (ЭКА) программа поддержки экспортеров. По условиям программы ЭКА будет страховать риски банка по выданным кредитам во исполнение внешнеэкономических контрактов.

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