Приватбанк будет предоставлять гарантии импортерам через шведское экспортно-кредитное агентство

Государственный ПриватБанк открывает новые возможности для украинского бизнеса, работающего с компаниями из Швеции и с апреля будет предоставлять гарантии импортерам продукции через шведское экспортно-кредитное агентство (EKN).

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что с начала апреля клиенты, импортирующие товары из Швеции, при необходимости смогут получить в Приватбанке аккредитив или гарантии со страхованием рисков шведским экспортно-кредитным агентством (EKN).

"Это будет способствовать увеличению возможностей для импорта товаров первой необходимости из Швеции для возобновления и экономического развития бизнеса", - подчеркивают в Приватбанке.

Там напоминают, что недавно шведское правительство приняло положение о специальных экспортных кредитных гарантиях для Украины, которыми будет заниматься EKN.

Постановление вступает в силу 1 апреля 2024 года.

"Специальные экспортные кредитные гарантии делают инвестиции в Украину более простыми и менее рискованными для шведских компаний. Приватбанк имеет большой опыт работы с международными гарантиями и аккредитивами. Высококвалифицированные специалисты банка окажут помощь в подготовке контракта, онлайн-поддержке и консультации для оперативного проведения международных операций", - отметил член правления Приватбанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.

ПриватБанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров

Приватбанк запустил совместную с Украинским "Экспортно-кредитным агентством" (ЭКА) программу поддержки экспортеров.

На первом этапе партнерства с ЭКА ПриватБанк будет финансировать украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса на приобретение сырья и материалов для выполнения экспортных контрактов.

По условиям программы ЭКА будет страховать риски банка по выданным кредитам во исполнение внешнеэкономических контрактов.

На первом этапе партнерства с ЭКА Приватбанк будет финансировать украинских товаропроизводителей, клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса на приобретение сырья и материалов для выполнения экспортных контрактов.

По условиям программы ЭКА будет страховать риски банка по выданным кредитам во исполнение внешнеэкономических контрактов.

Заметим, портфельное страхование выданных кредитов на выполнение экспортных соглашений с упрощенными требованиями к залогу – это механизм поддержки экспортеров во время войны, оперативно наработанный и запущенный Министерством экономики Украины и ЭКА в партнерстве с украинскими банками в июне 2022 года с целью широкой поддержки, восстановления и присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках.

Источник фото: ua.depositphotos.com