ПриватБанк запустил SWIFT-переводы в польских злотых и евро без дополнительных комиссий

Клиенты ПриватБанка смогут получать переводы SWIFT в польских злотых и евро без дополнительных комиссий.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что клиенты финучреждения теперь смогут получать SWIFT-переводы в польских злотых и евро без дополнительной комиссии через PKO Bank Polski SA.

Как сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, банк расширяет сотрудничество с европейскими, и в частности, польскими банками, чтобы сделать для украинцев международные переводы более удобными и доступными. В марте 2024 года ПриватБанком открыты новые корреспондентские счета в PKO Bank Polski SA.

В банке отмечают, что клиенты могут использовать новые корреспондентские счета для отправки без дополнительной комиссии в ПриватБанк SWIFT-переводов физических лиц в польских злотых (PLN) и евро (EUR).

Получить форму реквизитов для зачисления SWIFT-перевода через PKO Bank Polski можно на сайте ПриватБанка (раздел "Переводы SWIFT – Как получить перевод SWIFT – Формы предоставления реквизитов для получения переводов в иностранной валюте").

"Главные преимущества получения SWIFT-переводов через ПриватБанк – отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн отслеживания переводов, специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов", – подчеркнули в банке.

По данным финучреждения, обычно деньги поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей засчитываются получателю за 5 минут.

Как получить реквизиты для SWIFT-перевода в приложении Приват24:

Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT через веб-версию Приват24:

Напомним, Приватбанк ввел единый тариф на SWIFT-переводы за границу и по Украине – 0,5% от суммы. Однако банк установил пределы тарифа: не менее 5 грн и не более $100 (в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ).

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил SWIFT-переводы без дополнительной комиссии с одной из стран ЕС – теперь клиенты банка смогут получать SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC.

Как получить SWIFT-перевод из-за границы

Валютные переводы из-за границы можно получить на гривневую карту. Конвертация валюты будет произведена по курсу на день зачисления. Комиссию за SWIFT-перевод из-за границы в Украину оплачивает отправитель денег своему банку.

Из SWIFT-перевода можно получить наличную валюту в отделении банка. При этом нужно заранее заказать деньги на отделение. Такая система действует и для клиентов ПриватБанка.

Фото: ua.depositphotos.com