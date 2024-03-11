Украинцы получили из-за границы переводов на $11,6 млрд в 2023 году: из каких стран присылают деньги чаще всего

В 2023 году в Украину со всего мира было перечислено около $11,6 млрд (в эквиваленте), включая переводы как через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные путем передачи денег из рук в руки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что в 2023 году платежные системы активно использовались как для перевода средств в пределах Украины, так и для получения денежных переводов из-за рубежа.

Внутренние переводы

Как сообщают в НБУ, деятельность на территории Украины в 2023 году осуществляли 35 платежных систем "перевода средств", из которых 26 – созданы резидентами и девять – нерезидентами (четыре системы из США, три – из Великобритании, по одной – из Грузии и Канады).

Так, в прошлом году объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы перевода средств, составил 728 млрд грн (19,9 млрд долл. США в эквиваленте). Это вдвое больше, чем за 2021 год. Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 862 грн.

Лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система NovaPay (32% всех внутригосударственных переводов).

Средняя сумма одного трансграничного перевода $255

В Украину за 2023 год с использованием платежных систем "перевода средств" (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено 2,6 млрд дол. США в эквиваленте. Это на 17% меньше, чем за 2021 год.

При этом средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила 255 долларов. США.

Через платежные систем ы"перевода средств" наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (18%), Израиля (17%), Италии (15%), Германии (9%) и Ирландии (5%).

Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие платежные системы "перевода средств":

Western Union (платежная организация – резидент США) – 43,2% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация – резидент США) – 21,7% всех переводов;

PrivatMoney (платежная организация – АО КБ "ПриватБанк") – 17,9% всех переводов.

"Традиционно через платежные системы "перевода средств" в предыдущие довоенные годы поступала примерно четверть объема всех частных денежных переводов в Украину", - подчеркнули в НБУ.

Там добавили, что всего в 2023 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира было перечислено около 11,6 млрд долларов. США в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы: банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения и неофициальные путем передачи денег из рук в руки.

Напомним, в 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными карточками в Украине были безналичными. По данным НБУ, количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составило 7 912,5 млн, а их общая сумма – 6 140,8 млрд грн.

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