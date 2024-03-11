- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
Українці отримали із-за кордону переказів на $11,6 млрд у 2023 році: з яких країн надсилають гроші найчастіше
У 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Зазначається, що у 2023 році платіжні системи активно використовувалися як для переказів коштів у межах України, так і для отримання грошових переказів із-за кордону.
Внутрішні перекази
Як повідомляють в НБУ, діяльність на території України у 2023 році здійснювали 35 платіжних систем "переказу коштів", із яких 26 – створені резидентами та дев’ять – нерезидентами (чотири системи зі США, три – з Великобританії, по одній – із Грузії та Канади).Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Так, торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи "переказу коштів", становив 728 млрд грн (19,9 млрд дол. США в еквіваленті). Це вдвічі більше, ніж за 2021 рік. Середня сума одного переказу в межах України становила 862 грн.
Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система "NovaPay" (32% усіх внутрішньодержавних переказів).
Середня сума одного транскордонного переказу $255
В Україну за 2023 рік із використанням платіжних систем "переказу коштів" (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано 2,6 млрд дол. США в еквіваленті. Це на 17% менше, ніж за 2021 рік.
При цьому середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила 255 дол. США.
Через платіжні системи "переказу коштів" найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).
Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи "переказу коштів":
- Western Union (платіжна організація – резидент США) – 43,2% усіх переказів;
- MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 21,7% усіх переказів;
- PrivatMoney (платіжна організація – АТ КБ "ПриватБанк") – 17,9% усіх переказів.
"Традиційно через платіжні системи "переказу коштів" у попередні довоєнні роки надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну", - підкреслили в НБУ.
Там додали, що усього у 2023 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано близько 11,6 млрд дол. США в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали: банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.
Нагадаємо, у 2023 році, незважаючи на продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. За даними НБУ, кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 7 912,5 млн, а їхня загальна сума – 6 140,8 млрд грн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com