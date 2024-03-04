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Нацбанк оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури

Нацбанк оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури
Нацбанк оновив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. Ілюстрація: НБУ

У 2023 році Національний банк України провів аналіз діяльності платіжної інфраструктури країни за результатами моніторингу діяльності платіжних систем визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Визначено, що Система електронних платежів (СЕП) Національного банку залишається найважливішою платіжною системою України, як і в попередні роки.

Також до переліку увійшли шість значущих платіжних систем, серед яких "MasterCard" та "Visa" зі США, "NovaPay" та "PrivatMoney" з України, "MONEYCOM" від ТОВ "Свіфт гарант" Україна, та "Фінансовий світ" від ТОВ "Українська платіжна система".

Зазначено, що "PrivatMoney" та "MONEYCOM" вперше з'явилися у цьому списку у 2023 році.

Національний банк також виділив важливих учасників цих систем, включаючи "Приватбанк", АТ "Пумб" та ТОВ "ФК "Контрактовий дім".

Крім того, визначено трьох ключових технологічних операторів платіжних послуг: ТОВ "ЕйСі ДіСі процессінг", ПрАТ "Український процесінговий центр" та ТОВ "Тас лінк".

Повідомляється, що Нацбанк запроваджує посилені вимоги до визначених об’єктів платіжної інфраструктури, включно з керуванням ризиками та кібербезпекою, відповідно до міжнародних стандартів, з метою підвищення їх ефективності та надійності.

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості НБУ здійснює щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року. Критеріями важливості є обсяги операцій та види послуг, які ними надаються.

Нагадаємо, минулого року до категорії ж важливих платіжних систем було віднесено п’ять платіжних систем - MasterCard, Visa, NovaPay, "Фінансовий світ" (ТОВ "Українська платіжна система") та "Поштовий переказ" ("Укрпошта").

Переказ коштів з-за кордону: що пропонують платіжні системи

Обсяг переказів з-за кордону до України у 2023 році скоротився на 9%. Найчастіше кошти надходили з Італії, США та Ізраїлю. А найпопулярнішими платіжними системами стали Western Union та MoneyGram. 

За даними НБУ у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано 11,5 млрд доларів. Найбільше коштів в Україну переказали з-за кордону у грудні та березні – 1,04 та 1,07 млрд відповідно. А найменше переказів прийшлось на жовтень та липень – 908 та 934 млн відповідно. 

Лідерами серед платіжних систем у 2023 році Western Union – 48,63% усіх переказів; MoneyGram – 21,6 % усіх переказів; PrivatMoney – 13,46% усіх переказів; RIA – 12,35% усіх переказів; INTELEXPRESS – 3,04% усіх переказів.

Автор:
Тетяна Гойденко