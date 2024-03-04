Нацбанк обновил перечень важных объектов платежной инфраструктуры

В 2023 году Национальный банк Украины провел анализ деятельности платежной инфраструктуры страны по результатам мониторинга деятельности платежных систем определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Установлено, что Система электронных платежей (СЭП) Национального банка остается важнейшей платежной системой Украины, как и в предыдущие годы.

Также в список вошли шесть значимых платежных систем, среди которых "MasterCard" и "Visa" из США, "NovaPay" и "PrivatMoney" из Украины, "MONEYCOM" от ООО "Свифт гарант" Украина, и "Финансовый мир" от ООО " Украинская платежная система".

Примечательно, что "PrivatMoney" и "MONEYCOM" впервые появились в этом списке в 2023 году.

Национальный банк также выделил важных участников этих систем, включая "ПриватБанк", АО "Пумб" и ООО "ФК "Контрактовый дом".

Кроме того, определены три ключевых технологических оператора платежных услуг: ООО "ЭйСи ДиСи процессинг", ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "Тас линк".

Сообщается, что Нацбанк вводит усиленные требования к определенным объектам платежной инфраструктуры, включая управление рисками и кибербезопасностью, в соответствии с международными стандартами, с целью повышения их эффективности и надежности.

Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности НБУ осуществляет ежегодно по итогам их деятельности на протяжении предыдущего года. Критериями важности являются объемы операций и виды предоставляемых ими услуг.

Напомним, в прошлом году в категорию же важных платежных систем было отнесено пять платежных систем - MasterCard, Visa, NovaPay, "Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система") и "Почтовый перевод" ("Укрпочта").

Перевод средств из-за границы: что предлагают платежные системы

Объем переводов из-за границы в Украину в 2023 году сократился на 9%. Чаще средства поступали из Италии, США и Израиля. Самыми же популярными платежными системами стали Western Union и MoneyGram.

По данным НБУ в 2023 году в Украине со всего мира было перечислено 11,5 млрд долларов. Больше всего средств в Украину перевели из-за границы в декабре и марте – 1,04 и 1,07 млрд соответственно. А меньше всего переводов пришлось на октябрь и июль – 908 и 934 млн. соответственно.

Лидерами среди платежных систем в 2023 году Western Union – 48,63% всех переводов; MoneyGram – 21,6% всех переводов; PrivatMoney – 13,46% всех переводов; RIA – 12,35% всех переводов; INTELEXPRESS – 3,04% всех переводов.