ПриватБанк запустил прямые денежные переводы из Канады в Украину

Благодаря партнерству ПриватБанка и канадской финтех компании RemitBee украинцы теперь смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

По словам члена правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, до конца марта 2024 года первый перевод на сумму до 250 канадских долларов из Канады в Украину через нового партнера PrivatMoney можно будет сделать бесплатно. Минимальная сумма перевода составляет всего 10 дол.

"Чтобы многочисленная диаспора и находящиеся за рубежом украинцы могли всегда удобно и быстро поддержать родных и друзей в Украине, мы расширяем географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и выходим на канадский рынок", - сообщает Дмитрий Мусиенко.

Он также отметил, что уникальные технологии банка позволяют получать переводы онлайн из любой страны мира прямо на карту, без лишних усилий и затрат.

Как отправить или получить перевод RemitBee

Отправить из Канады в Украину перевод RemitBee можно через сайт или мобильное приложение компании. Получить перевод RemitBee через PrivatMoney можно автоматически на карту (если отправитель указал данные карты получателя), с контрольным номером перевод можно получить в Приват24 (веб сайт и мобильное приложение), ТСО, АТМ, через отделение банка, службу поддержки клиентов 3700 и онлайн помощь в чате в Приват24.

Напомним, клиенты Приватбанка могут получить перевод из Польши как в гривне на собственный счет или карту, так и в польских злотых на валютный счет (PLN).

Также клиенты ПриватБанка могут бесплатно получить карту "Новой Почтой" до конца апреля 2024 года.

Кроме того, ПриватБанк снизил вдвое стоимость переводов на зарубежные карты до конца апреля 2024 года.

Какие платежные системы чаще всего используют для международных переводов

По состоянию на 1 июля 2023 года в Украине работало 35 систем перевода средств:

26 платежных систем созданных резидентами;

9 платежных систем созданных нерезидентами.

С использованием систем перевода средств в 2023 году провели 5,72 млн переводов на сумму $1,3 млрд. Средняя сумма одного трансграничного перевода в Украину составила $228.

Платежные системы-лидеры по сумме переводов в Украину:

Western Union (платежная организация – резидент США) – 48,63% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация – резидент США) – 21,6% всех переводов;

PrivatMoney (платежная организация – АО КБ "ПриватБанк") – 13,46% всех переводов;

RIA (платежная организация – резидент США) – 12,35% всех переводов;

INTELEXPRESS (платежная организация – резидент Грузии) – 3,04% всех переводов.

На другие платежные системы пришлось всего 0,93% всех переводов.

В 2022 году список платёжных систем-лидеров выглядел аналогично. В 2021 году в списке вообще не было PrivatMoney, а большая часть переводов в Украину осуществлялась с помощью Western Union – 58%.

В начале полномасштабного вторжения ряд платежных систем отменили плату за переводы в Украину – Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS и TransferGo. Впрочем, сейчас почти все вернули плату за такие переводы. Система TransferGo предлагает первые два перевода сделать бесплатно, а дальше – с небольшой комиссией.

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