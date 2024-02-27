ПриватБанк запустив прямі грошові перекази з Канади в Україну

Завдяки партнерству ПриватБанку та канадської фінтех компанії RemitBee українці тепер зможуть отримувати швидкі та доступні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнко, до кінця березня 2024 року перший переказ на суму до 250 канадських доларів з Канади в Україну через нового партнера PrivatMoney можна буде зробити безкоштовно. Мінімальна сума переказу становить всього 10 дол.

"Щоб чисельна діаспора та українці, що зараз перебувають за кордоном, могли завжди зручно та швидко підтримати рідних та друзів в Україні, ми розширюємо географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney і виходимо на канадський ринок", - повідомляє Дмитро Мусієнко.

Він також зазначив, що унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн з будь-якої країни світу просто на картку, без зайвих зусиль та витрат.

Як надіслати або отримати переказ RemitBee

Надіслати з Канади в Україну переказ RemitBee можна через сайт чи мобільний додаток компанії. Отримати переказ RemitBee через PrivatMoney можна автоматично на картку (якщо відправник вказав дані картки одержувача), з контрольним номером переказ можна отримати в Приват24 (веб сайт і мобільний додаток), ТСО, АТМ, через відділення банку, службу підтримки клієнтів 3700 та онлайн допомогу в чаті в Приват24.

Нагадаємо, клієнти Приватбанку зможуть отримати переказ із Польщі як у гривні на власний рахунок чи картку, так і в польських злотих на валютний рахунок (PLN).

Також клієнти ПриватБанку матимуть змогу безкоштовно отримати картку "Новою Поштою" до кінця квітня 2024 року.

Крім того, ПриватБанк знизив удвічі вартість переказів на закордонні картки до кінця квітня 2024 року.

Які платіжні системи найчастіше використовують для міжнародних переказів

Станом на 1 липня 2023 року в Україні працювало 35 систем переказу коштів з яких:

26 платіжних систем створених резидентами;

9 платіжних систем створених нерезидентами.

З використанням систем переказу коштів у 2023 році провели 5,72 млн переказів на суму $1,3 млрд. Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила $228.

Платіжні системи-лідери за сумою переказів в Україну:

Western Union (платіжна організація – резидент США) – 48,63% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 21,6 % усіх переказів;

PrivatMoney (платіжна організація – АТ КБ "ПриватБанк") – 13,46% усіх переказів;

RIA (платіжна організація – резидент США) – 12,35% усіх переказів;

INTELEXPRESS (платіжна організація – резидент Грузія) – 3,04% усіх переказів.

На інші платіжні системи припало лише 0,93% від усіх переказів.

У 2022 році список платіжних систем-лідерів виглядав аналогічно. У 2021 році у списку взагалі не було PrivatMoney, а більша частка переказів в Україну здійснювалася за допомогою Western Union – 58%.

На початку повномасштабного вторгнення ряд платіжних систем скасували плату за перекази в України – Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo. Втім, зараз майже всі з них повернули плату за такі перекази. Система TransferGo пропонує перші два перекази зробити безкоштовно, а далі – з невеликою комісією.

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