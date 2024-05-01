Приватбанк виплачуватиме кешбеки за міжнародні перекази RIA

Клієнти Приватбанку зможуть отримати кешбек до 5 000 гривень, якщо користуються для отримання закордонних переказів системою RIA та картками Mastercard.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"З початку травня до кінця липня 2024 року кожен, хто отримає міжнародний переказ RIA на картки Mastercard від ПриватБанку на суму від 1500 грн (у еквіваленті) та оплачує карткою покупки на суму від 150 грн, братиме участь у розіграші кешбеків від 150 до 5 000 гривень за переказ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кешбеки розігруватимуть серед учасників програми щомісяця за умови реєстрації на спеціальній сторінці банку.

Крім того, додатково за кожен такий переказ Приватбанк та партнери програми перераховуватимуть 15 грн власних коштів на благодійну програму "Допомога шпиталям та медзакладам України".

Грошові перекази RIA з будь-якої країни світу можна отримати миттєво на банківські рахунки та картки через Приват24, сервісний центр банку або понад 19 тис. банкоматів і терміналів самообслуговування.

Надіслати грошовий переказ до України можна через 495 тисяч пунктів (з будь-якої країни світу) або мобільний додаток Ria (у 25 країнах).

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк запустив SWIFT-перекази в польських злотих та євро без додаткових комісій. Також клієнти банку можуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC.