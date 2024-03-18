ПриватБанк запустив SWIFT-перекази в польських злотих та євро без додаткових комісій

Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в польських злотих та євро без додаткових комісій.

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Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що клієнти фінустанови відтепер зможуть отримувати SWIFT-перекази в польських злотих та євро без додаткової комісії через PKO Bank Polski SA.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, банк розширює співпрацю з європейськими, і зокрема, польськими банками, щоб зробити для українців міжнародні перекази більш зручними та доступними. У березні 2024 року ПриватБанком відкриті нові кореспондентські рахунки в PKO Bank Polski SA.

У банку зазначають, що клієнти можуть використовувати нові кореспондентські рахунки для відправки без додаткової комісії в ПриватБанк SWIFT-переказів фізичних осіб в польських злотих (PLN) та євро (EUR).

Отримати форму реквізитів для зарахування SWIFT-переказу через PKO Bank Polski можна на сайті ПриватБанку (розділ "Перекази SWIFT – Як отримати переказ SWIFT – Форми надання реквізитів для отримання переказів в іноземній валюті").

"Головні переваги отримання SWIFT-переказів через ПриватБанк - відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн відстеження переказів, спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів", - підкреслили у банку.

За даними фінустанови, зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин.

Як отримати реквізити для SWIFT-переказу в додатку Приват24:

Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT через веб-версію Приват24:

Нагадаємо, Приватбанк запровадив єдиний тариф на SWIFT-перекази за кордон та по Україні - 0,5% від суми. Проте банк встановив межі тарифу: не менше 5 грн і не більше ніж $100 (у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

Також повідомлялося, що Приватбанк запустив SWIFT-перекази без додаткової комісії з однією з країн ЄС – тепер клієнти банку зможуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC.

Як отримати SWIFT-переказ з-за кордону

Валютні перекази з-за кордону можна отримати на гривневу карту. Конвертація валюти буде здійснена за курсом на день зарахування. Комісію за SWIFT-переказ з-за кордону в Україну оплачує відправник грошей своєму банку.

Зі SWIFT-переказу можна отримати готівкову валюту у відділенні банку. При цьому потрібно завчасно замовити гроші на відділення. Така система діє і для клієнтів ПриватБанку.

Фото: ua.depositphotos.com