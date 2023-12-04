Приватбанк запустив SWIFT-перекази без додаткової комісії з однією з країн ЄС

Клієнти Приватбанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що Приватбанк розвиває платіжні “мости” з європейськими банками, щоб сприяти розширенню географії партнерів для активізації розрахунків клієнтів.

"Для зручності клієнтів, багато з яких опинилися у Чехії через війну, та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні, Приватбанк відкрив новий кореспондентський рахунок в Citibank N.A. в чешских кронах", - зауважують в фінустанові.

Там додають, що новий кореспондентський рахунок дає можливість клієнтам відправляти в Приватбанк SWIFT-перекази фізичних осіб в чеських кронах без додаткової комісії.

Сформувати реквізити можна через Приват24 (меню «Сервіси – Перекази – SWIFT – Реквізити»).

Зарахування валютних переказів на гривневі рахунки здійснюється без комісії.

"Головні переваги отримання SWIFT-переказів через Приватбанк - відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн відстеження переказів, спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів", - наголосили в фінустанові.

За даними банку, зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин.

Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT через вебверсію Приват24 можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, Приватбанк запровадив єдиний тариф на SWIFT-перекази за кордон та по Україні - 0,5% від суми. Проте банк встановив межі тарифу: не менше 5 грн і не більше ніж $100 (у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

Як отримати SWIFT-переказ з-за кордону

Валютні перекази з-за кордону можна отримати на гривневу карту. Конвертація валюти буде здійснена за курсом на день зарахування. Комісію за SWIFT-переказ з-за кордону в Україну оплачує відправник грошей своєму банку.

Зі SWIFT-переказу можна отримати готівкову валюту у відділенні банку. При цьому потрібно завчасно замовити гроші на відділення. Така система діє і для клієнтів ПриватБанку.