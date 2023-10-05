В Україні запустили безкоштовний тест драйв валютної "Торгової платформи"

ПриватБанк відкрив українському бізнесу можливість проведення безкоштовно валютно-обмінних операцій протягом 3 місяців за допомогою інноваційного сервісу “Торгова платформа”.

Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

За його словами, фінустанова запрошує бізнес на тест драйв платформи, де клієнти онлайн можуть керувати валютно-обмінними операціями, самостійно обирати комфортний курс та закривати угоди миттєво.

Які можливості дає платформа:

Торгова платформа дозволяє клієнтам:

стежити за курсами валют у режимі онлайн та здійснювати валютнообмінні операції за ринковим курсом;

вдвічі збільшити час для здійснення обміну: з 9:30 до 16:00;

створювати заявки в режимі 24/7;

миттєво отримувати кошти на рахунок від купівлі/продажу валюти;

автоматично отримувати кращий курс та меншу комісію при збільшенні обсягів валютно-обмінних операцій.

Хто може скористатися платформою

Скористатися пропозицією банку з 0% комісією за валютно-обмінні операції протягом 3 місяців із дати проведення першої операції на Торговій платформі можуть юридичні особи, середньомісячний обсяг валютно-обмінних операцій яких перевищує $10 000 (або еквівалент в перерахунку в доллар США) та які на дату старту акції не мають валютних рахунків в ПриватБанку (або по валютним рахункам, відкритим в ПриватБанку, не було жодної операції до 1 жовтня 2023 року).

Для участі в тест драйві Торгової платформи треба зареєструватися на сайті банку, дочекатися дзвінка співробітника банку та з його допомогою підключітися до сервісу.

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив єдиний тариф на SWIFT-перекази за кордон та по Україні - 0,5% від суми. Проте банк встановив межі тарифу: не менше 5 грн і не більше ніж $100 (у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ).