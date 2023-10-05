В Украине запустили бесплатный тест драйв валютной "Торговой платформы"

ПриватБанк открыл украинскому бизнесу возможность проведения бесплатно валютно-обменных операций в течение 3 месяцев с помощью инновационного сервиса "Торговая платформа".

Об этом сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.

По его словам, финучреждение приглашает бизнес на тест драйв платформы, где клиенты онлайн могут управлять валютно-обменными операциями, самостоятельно выбирать комфортный курс и закрывать сделки мгновенно.

Какие возможности дает платформа:

Торговая платформа позволяет клиентам:

следить за курсами валют в режиме онлайн и совершать валютно-обменные операции по рыночному курсу;

вдвое увеличить время для обмена: с 9:30 до 16:00;

создавать заявки в режиме 24/7;

мгновенно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты;

автоматически получать лучший курс и меньшую комиссию при увеличении объемов валютно-обменных операций.

Кто может воспользоваться платформой

Воспользоваться предложением банка с 0% комиссией за валютно-обменные операции в течение 3 месяцев с даты проведения первой операции на Торговой платформе могут юридические лица, среднемесячный объем валютно-обменных операций которых превышает $10 000 (или эквивалент в пересчете в доллар США) и на дату старта акции не имеют валютных счетов в ПриватБанке (или по валютным счетам, открытым в ПриватБанке, не было никакой операции до 1 октября 2023 г.).

Для участия в тест-драйве Торговой платформы нужно зарегистрироваться на сайте банка, дождаться звонка сотрудника банка и с его помощью подключиться к сервису.

Напомним, ПриватБанк ввел единый тариф на SWIFT-переводы за границу и по Украине – 0,5% от суммы. Однако банк установил пределы тарифа: не менее 5 грн и не более $100 (в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ).