ПриватБанк змінив тарифи на SWIFT-перекази: скільки коштує та як скористатися послугою

Державний ПриватБанк запровадив єдиний тариф на SWIFT-перекази за кордон та по Україні - 0,5% від суми. Проте банк встановив межі тарифу: не менше 5 грн і не більше ніж $100 (у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

Про це у вівторок, 26 серпня, повідомила пресслужба ПриватБанку.

“Єдиний тариф для SWIFT-переказів по Україні є вдвічі нижчим за раніше діючий, а максимальна сума комісії зменшена у 5 разів. При цьому, ПриватБанк не нараховує комісії за надсилання SWIFT-переказів на купівлю товарів для ЗСУ та оплату лікування”, - запевнив член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко.

Додатково фінустанова вирішила внести зміни до свого мобільного банкінгу. А саме тепер в меню “Перекази” в Приват24 можна повторювати SWIFT-перекази, які клієнт здійснював раніше.

Оновлений функціонал також дозволяє повернути чи відредагувати попередній SWIFT-переказ, що був здійснений через ПриватБанк.

SWIFT-перекази через Приват24 - інструкція

Переказати гроші за кордон можна за допомогою низки сервісів. Щоб здійснити саме SWIFT-переказ через Приват24, дотримуйтесь такого алгоритму:

Відкрити в Приват24 “Сервіси” - “SWIFT”; Вибрати країну отримання переказу, валюту та суму; Перевірити введену інформацію та натиснути “Надіслати”; Вказати реквізити отримувача; Підтвердити переказ.

Далі ПриватБанк візьме операцію в обробку. Уточнюємо, що у четвертому кроці дані отримувача можна як ввести вручну, так і завантажити файл із реквізитами Swift-переказу. Останній варіант передбачає, що співробітники ПриватБанку заповнять реквізити замість клієнта.

Як отримати SWIFT-переказ з-за кордону

Валютні перекази з-за кордону можна отримати на гривневу карту. Конвертація валюти буде здійснена за курсом на день зарахування. Комісію за SWIFT-переказ з-за кордону в Україну оплачує відправник грошей своєму банку.

Зі SWIFT-переказу можна отримати готівкову валюту у відділенні банку. При цьому потрібно завчасно замовити гроші на відділення. Така система діє і для клієнтів ПриватБанку.

SWIFT-перекази під час війни - чи є обмеження

Навіть під час дії воєнного стану українці можуть користуватися системою SWIFT, тоді як Росію поступо відключають від неї в рамках санкційної політики Заходу.

Проте якщо йдеться про отримання грошей з-за кордону, то варто пам’ятати про обмеження на зняття готівки. Згідно з рішенням НБУ, діє ліміт на зняття готівки: 100 тисяч грн на день в одні руки. В доларах це близько $2,5 тис.

Зауважимо, що регулятор системно пом’якшує обмеження та правила на валютному ринку. Нещодавно НБУ дозволив банкам продавати валюту клієнтам в межах ліміту у 50 тис грн на місяць.

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