- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
ПриватБанк изменил тарифы на SWIFT-переводы: сколько стоит и как воспользоваться услугой
Государственный ПриватБанк ввел единый тариф на SWIFT-переводы за границу и по Украине – 0,5% от суммы. Однако банк установил пределы тарифа: не менее 5 грн и не более $100 (в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ).
Об этом во вторник, 26 августа, сообщила пресс-служба ПриватБанка.
“Единый тариф для SWIFT-переводов по Украине вдвое ниже ранее действующего, а максимальная сумма комиссии уменьшена в 5 раз. При этом ПриватБанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения”, - заверил член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко.
Дополнительно финучреждение решило внести изменения в свой мобильный банкинг. А именно теперь в меню "Переводы" в Приват24 можно повторять SWIFT-переводы, которые клиент осуществлял раньше.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обновленный функционал также позволяет вернуть или отредактировать предыдущий перевод SWIFT, который был осуществлен через ПриватБанк.
SWIFT-переводы через Приват24 - инструкция
Перевести деньги за границу можно с помощью ряда сервисов. Чтобы осуществить именно SWIFT-перевод через Приват24, следуйте такому алгоритму:
- Открыть в Приват24 "Сервисы" - "SWIFT";
- Выбрать страну получения перевода, валюты и суммы;
- Проверить введенную информацию и нажать "Отправить";
- Указать реквизиты получателя;
- Подтвердить перевод.
Далее ПриватБанк примет операцию в обработку. Уточняем, что в четвертом шаге данные получателя можно как ввести вручную, так и скачать файл с реквизитами Swift-перевода. Последний вариант подразумевает, что сотрудники ПриватБанка заполнят реквизиты вместо клиента.
Как получить SWIFT-перевод из-за границы
Валютные переводы из-за границы можно получить на гривневую карту. Конвертация валюты будет произведена по курсу на день зачисления. Комиссию за SWIFT-перевод из-за границы в Украину оплачивает отправитель денег своему банку.
Из SWIFT-перевода можно получить наличную валюту в отделении банка. При этом нужно заранее заказать деньги на отделение. Такая система действует и для клиентов ПриватБанка.
SWIFT-переводы во время войны - есть ли ограничения
Даже во время военного положения украинцы могут пользоваться системой SWIFT, тогда как Россию постепенно отключают от нее в рамках санкционной политики Запада.
Однако если речь идет о получении денег из-за границы, то следует помнить об ограничениях на снятие наличных. Согласно решению НБУ, действует лимит на снятие наличных: 100 тысяч грн в день в одни руки. В долларах это около $2,5 тыс.
Отметим, что регулятор системно смягчает ограничения и правила валютного рынка. Недавно НБУ разрешил банкам продавать валюту клиентам в пределах лимита в 50 тыс грн в месяц.
Источник фото: ua.depositphotos.com