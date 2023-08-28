НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту населению без обязательств: какой установлен лимит

Национальный банк Украины с 29 августа впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.

Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее постановление №104 его правление приняло 28 августа. Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке.

Кроме того, увеличивается со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

Как указывает НБУ, такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, поскольку операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными.

Это, в свою очередь, позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом. В Нацбанке добавляют, что при необходимости готовы будут применить и дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.

Напомним, что запрет на продажу населению инвалюты регулятор установил еще в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Возможность покупки населением безналичной валюты, но только при ее размещении на депозите на срок не менее трех месяцев, была установлена с 21 июля 2022 года. Объем лимита тогда был установлен в той же сумме 50 тысяч гривен. Таким образом, для указанного объема речь фактически идет лишь о снятии условия для покупки гражданами валюты.

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