В НБУ прокомментировали возможность возвращения к плавающему курсу гривны

В Национальном банке Украины готовы возвращаться к политике плавающего валютного курса, если для этого сложатся определенные факторы, но уверяют, что регулятор не допустит бесконтрольной ситуации с курсом в таком случае. Об этом рассказал в эфире национального телемарафона член совета НБУ Василий Фурман.

"НБУ неоднократно говорил о том, что политика фиксированного курса, которая очень важна в первые месяцы войны, первые полтора года войны, позволила нам сохранить макроэкономическую, финансовую стабильность в нашем государстве. Вместе с тем в долгосрочной перспективе политика фиксированного курса не до конца является правильной, потому что очень много может накапливаться дисбалансов в экономике", - отметил он.

Как напомнил представитель Нацбанка, принимая стратегию валютных смягчений, он уже предусмотрел возможность перехода к политике плавающего обменного курса, то есть по сути той политики, которая проводилась до войны.

"Украинцы уже привыкли в тот период времени, что гривна была относительно стабильной валютой. В отдельные периоды она усиливалась, в отдельные смягчалась, но вместе с тем курс гривны был более-менее ясен. Если мы говорим о переходе сейчас к политике плавающего обменного курса, то чтобы это каждый из нас понимал: во-первых, это не в том смысле, что курс будет вообще определяться рынком", - сказал он.

В то же время Фурман отметил, что когда Нацбанк говорил о стратегии валютных смягчений, отмечалось, что временных рамок на этот счет нет, и для решения о возвращении к плавающему курсу должны совпасть определенные обстоятельства.

"Для нас чрезвычайно важна именно макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, международная финансовая помощь, ситуация на фронте, инфляция (она у нас уменьшается, и это очень положительный фактор), ситуация в банковской системе – очень много факторов. Если они сложатся, мы будем переходить к плавающему обменному курсу", - указал член совета НБУ.

В то же время он констатировал, что сегодня на валютном рынке существует дисбаланс, и НБУ даже в нынешних условиях вынужден выходить с интервенциями, продавая из золотовалютных резервов около 1,7-2 миллиарда долларов ежемесячно. Вместе с тем Фурман напомнил, что объем резервов на сегодняшний день находится на историческом максимуме - около 42 миллиардов долларов по состоянию на 1 августа.

"Даже если Нацбанк и будет переходить к плавающему обменному курсу, то это курс будет под жестким наблюдением НБУ. Никто не будет [делать] так, чтобы ситуация была неконтролируемая. Ситуация будет максимально контролируема. Гривна может и усиливаться, может и ослабляться. Но высказываю свою точку зрения как эксперта: это будут незначительные колебания", – спрогнозировал Фурман.

Нынешнюю же ситуацию на валютном рынке представитель регулятора охарактеризовал как стабильно контролируемую. Он подчеркнул, что простые граждане вообще не должны переживать по поводу валютно-курсовой политики, поскольку НБУ обеспечит максимальный контроль ситуации.

"И я думаю, что как раз эти полтора года войны, уровень [доверия] к действиям НБУ у населения достаточно высок. Если мы говорим о доверии к банковской системе, то остатки средств физических и юридических лиц во всех валютах увеличились более чем на 600 миллиардов гривен за полтора года войны. Это "голосование гривной" в поддержку действий НБУ населением и бизнесом. И депозиты увеличиваются, и средства на текущих счетах - я говорю о сумме", - добавил Фурман.

Напомним также, что еще перед утверждением указанной стратегии смягчений валютных ограничений в июне НБУ разрешил резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов в инвалюте.

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