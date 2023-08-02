Деньги должны дешеветь. Как сокращение учетной ставки изменит стоимость кредитов и доходность депозитов

Глава Нацбанка Андрей Пышный 27 июля озвучил решение, которого ожидали множество финансовых экспертов и участников банковского рынка – правление регулятора сократило учетную ставку с 25% до 22%. Delo.ua разбиралось, каким образом это решение ощутят клиенты банков и другие участники банковской системы.

Учетная ставка НБУ в 25% продержалась больше года. Правление центробанка приняло решение повысить его сразу с 10% до 25% годовых еще в июне 2021-го.

Когда Великолепный недавно объявлял о сокращении ставки, то отметил, что снизить ее позволили два фактора:

стремительное замедление инфляции;

устойчивая ситуация на денежном рынке.

Пышный объявил о начале целого цикла понижения ставки. Он обошелся без конкретики, но подчеркнул, что НБУ будет ориентироваться на текущую ситуацию.

"Также правление НБУ снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт (депозиты, по которым банки зарабатывают в НБУ, – ред.) с 20% до 18% годовых, а по кредитам рефинансирования (кредиты, которые НБУ выдает банкам – ред.) до 24 % годовых. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке", – сообщил Пышный.

Как справедливо отметили опрошенные финансовые эксперты Delo.ua, сокращение ставки всего лишь на 3 п.п. не спровоцировало какого-либо ощутимого изменения настроений на соприкасающихся рынках. Но некоторые тенденции все же можно зафиксировать уже сейчас.

Депозитные ставки уже начали пересматривать, но не все

Первое и наиболее видимое последствие от изменения ключевой ставки – снижение ставок по депозитам в ряде банков. Банки за пределами ТОП-30 очень быстро начали пересматривать доходность новых вкладов для населения, некоторые даже в день принятия решения по учетной ставке.

Это совершенно очевидно, учитывая, что вместе с учетной ставкой автоматически была снижена доходность трехмесячных депсертификатов, справедливо обращает внимание в комментарии Delo.ua председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

"Банки, предлагавшие вкладчикам самые высокие ставки, вблизи потолка экономической целесообразности (иногда даже – до 20%, – ред.), вынуждены были пойти на такой шаг. У крупных системных банков не было таких высоких ставок (из-за высокого уровня ликвидности, – ред. ), поэтому и потребности в столь резких изменениях у них нет", – говорит он.

Но эксперт все же убежден, что постепенно доходность вкладов в гривне снизится по всей системе. Например, тот же Юнекс Банк на следующий день после сокращения ключевой ставки снизил депозитные ставки с 20,25% - до 18,25%. Аккордбанк – с 20,25% до 17,75%.

Любое сокращение ставок не превысит 3 п.п. Словом, того процента, на который и была урезана Нацбанком ключевая ставка.

Однако ряд мелких банков пока все еще держит высокие депозитные ставки. Скажем, Банк Кредит Днепр предлагает 20%, а Укрбудинвестбанк – 20,5% – самую высокую ставку на сегодняшний день. Финансовый эксперт Андрей Шевчишин в беседе с нами выразил убеждение, что любое сокращение ставок не превысит 3 п.п. Словом, того процента, на который и была урезана Нацбанком ключевая ставка.

Ставки по кредитам также постепенно начнут спадать

Уменьшение кредитных ставок следует ожидать позже – в ближайшие месяцы. К тому же это сокращение будет очень умеренным. Это мнение разделяет и глава правления Юнекс Банка.

"Остальные изменения, если не считать сокращения депозитных ставок, будут не столь быстрыми. Должны откорректироваться в сторону уменьшения и ставки по ОВГЗ. Нацбанк дал сигнал рынку – деньги должны дешеветь. И он отметил, что ожидает сохранения этого тренда в дальнейшем", – говорит Свитек.

Андрей Шевчишин убежден, что сокращение ключевой ставки не приведет к видимому увеличению кредитования из-за сокращения ставок в банках, поскольку банки сегодня очень осторожны с клиентами при выдаче ссуд. Падение учетной ставки не приведет к утечке банковской ликвидности на рынок из-за увеличения объемов кредитования.

"На рынке сейчас для банков немного способов заработка, поэтому они будут держать средства в ОВГЗ и депсертификатах, хотя ставки по ним НБУ несколько сократил. Тем более, что главным кредитором бизнеса сейчас по факту выступает государство со своими программами с фиксированными низкими ставками, поэтому заемщики здесь эффекта от изменения ставки не почувствуют", – напоминает он.

Что же касается ставок по кредитам для физлиц, то, как свидетельствуют опрошенные нами эксперты, сокращение может произойти разве что в пределах 1-1,5 п.п.

Не опоздал ли Нацбанк со снижением ставки?

Даже будучи ожидаемым, сокращение ключевой ставки Нацбанком не обошлось без критики со стороны экспертной среды. Некоторые финансовые аналитики вполне обоснованно настаивают, что ставку необходимо сокращать еще несколько месяцев назад. Более того, если уж сокращать, то не на 3 п.п., а по меньшей мере – на 5в.п.

Например, финансовый аналитик и бывший член Совета НБУ Виталий Шапран после решения регулятора протокольно написал: "То, что ставку НБУ снизил, конечно, хорошо, но решение запоздалое на 3-6 месяцев, как минимум, да и темп снижения мал. Ущерб нанесен бюджету от этой сомнительной деятельности никто не возместит, по крайней мере, в течение этого года.

Главные принципы критики Шапраном политики НБУ по сохранению высокой ключевой ставки известны. По меньшей мере, по мнению эксперта, слишком высокая ставка отнюдь не является спасительным кругом в борьбе с инфляцией, основные причины которой отнюдь не в монетарной политике регулятора, а несмотря на войну, в высоких ценах на внешних рынках. Поэтому рост цен "денежным голодом" не погасить.

По его мнению, из-за высокой ключевой ставки госбюджет недополучил от НБУ, во-первых, 10-15 млрд грн прибыли. И логика аналитика вполне ясна. Речь идет о привязке доходности депсертификатов НБУ к ключевой ставке. Чем ставка выше, тем больше по сертификатам доходность, а с тем – и больше удар по "кошельку" Национального банка.

Повышение ключевой ставки до 25%, по меньшей мере, привело к тому, что в конце прошлого года задолженность по депсертификатам НБУ выросла до 457 млрд грн.

"Это привело к тому, что из прибыли НБУ, которая должна была перечислиться в госбюджет, было вычислено больше резервов, потому что сумма прибыли, которую Нацбанк направляет в госбюджет, уменьшается на 10% от объема его обязательств", – говорит эксперт.

Как следствие, по его подсчетам, эффект от высокой ставки и привел к сокращению прибыли, перечисленной в госбюджет, примерно на упомянутые 10-15 млрд грн. Во-вторых, в прошлом году госбюджет, по мнению Виталия Шапрана, от явно завышенной учетной ставки недополучил еще и примерно 15-20 млрд грн, которые пошли в карман банков.

Имеются в виду высокие процентные расходы НБУ в прошлом году почти в 47 млрд грн.

Позицию Шапрана кое в чем повторяет и финансовый эксперт Евгений Дубогрыз. Незадолго до оглашения решения НБУ он у себя в Facebook написал следующее: "Многие, я в том числе, считают, что ставку следует снизить более радикально, на 5 п.п.". Но, как добавил Дубогрыз, НБУ виднее, поскольку он располагает существенно большей информацией.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин в комментарии нам также отметил, что, по его мнению, учетная ставка НБУ повлечет ощутимый эффект и начнет явно влиять на сокращение кредитных ставок для населения в банках, если ее опустить ниже 20%. Но добавляет эксперт, НБУ в прошлом году, повышая ее вплоть до 25%, из 10% действовал в ситуации объективной неопределенности.

Теперь же ситуация разъяснилась и появилась возможность строить более четкие прогнозы, а вместе с тем – и выстраивать лучшее видение относительно сохранения или сокращения ключевой ставки у регулятора. И, как видим, первый шаг от "денежного голода" центробанк сделал.