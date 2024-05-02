С начала года Украина привлекла 12 млрд долларов международной помощи – Шмыгаль

В марте Кабинет министров Украины привлек рекордную сумму международной финансовой помощи – более 9 миллиардов долларов. Об этом по итогам совещания по финансово-экономическим вопросам сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Среди основных доноров в марте Министерство финансов назвало:

ЕС – 4,9 миллиарда долларов (льготное финансирование);

Канада – 1,5 миллиарда долларов (льготное финансирование);

Япония – 1,1 миллиарда долларов (льготное финансирование);

МВФ – 880 миллионов долларов (льготное финансирование);

Великобритания – 515 миллионов долларов США (льготное финансирование).

Всего с начала 2024 года Украина уже привлекла около 12 миллиардов долларов финансовой помощи, сообщил Шмыгаль. В частности, в апреле получили еще 1,5 миллиарда евро в пределах Ukraine Facility.

Первый транш в рамках Ukraine Facility в объеме 4,5 миллиарда долларов поступил в марте. Выполнив все 5 реформ в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды, Украина привлекла в общей сложности 6 миллиардов долларов, предусмотренных механизмом переходного финансирования.

Ожидается, что внедрение инструмента Ukraine Facility, одобренное Еврокомиссией, будет способствовать оперативному решению срочных бюджетных потребностей в социальной сфере и поддержке проектов восстановления и реконструкции.

На совещании со Шмыгалем присутствовали представители Минфина, Минэкономики, Нацбанка, Госказначейства и НКЦБФР.

"Обсудили пути активизации кредитования проектов частного сектора. Заслушал предварительные наработки Минфина, Минэкономики и Нацбанка. Дал задачу ускорить эту работу. Развитие внутреннего рынка, создание стимулов для украинских предприятий в фокусе правительства", – сообщил глава украинского правительства.

Отдельно обсудили повышение финансовой возможности оборонно-промышленного комплекса, отметил Шмигаль и анонсировал подготовку соответствующих решений.

Украина нуждается в международной помощи

Украина нуждается как минимум в 42 миллиардах долларов международной помощи для бюджетной поддержки нынешнего года в условиях продолжения войны, развязанной Российской Федерацией, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Георгиева выразила уверенность, что финансирование удастся найти, поскольку международная поддержка остается стойкой. В то же время она подчеркнула, что для решения экономических проблем для Украины и региона нужно, прежде всего, прекратить российскую войну.

В свою очередь, правительство Украины твердо рассчитывает, что получит внешнюю финансовую поддержку в полном объеме, необходимую на нынешний год для покрытия бюджетного дефицита и функционирования экономики, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.