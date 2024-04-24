Ukraine Facility: Украина получила второй транш в размере €1,5 млрд

24 апреля Украина получила от Евросоюза второй транш в объеме 1,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Получение этих средств зависело от пяти индикаторов, которые Украина успешно выполнила. К ним относится:

Принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 гг.;

Принятие изменений в законе "О прокуратуре" и в законах об усилении самостоятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры;

Дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма;

Меры по поддержке внедрения индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории;

Приведение в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что поддержка ЕС является ключевой в обеспечении макроэкономической стабильности Украины. По его словам, Европейский Союз является лидером среди доноров бюджетной поддержки и выделил с февраля 2022 года более $31 миллиарда.

Внедрение Инструмента Ukraine Facility, одобренное Еврокомиссией, будет способствовать оперативному решению срочных бюджетных потребностей в социальной сфере и поддержке проектов по восстановлению и реконструкции. Марченко также отметил, что внедрение структурных реформ будет стимулировать экономическое развитие и процесс евроинтеграции.

Минфин указывает, что в марте в госбюджет поступил первый транш в размере $4,5 млрд. Выполнив все 5 реформ в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды, Украина привлекла в общей сложности $6 млрд предусмотренных механизмом переходного финансирования.

В Минэкономики добавляют, что по предварительному расчету Украина должна получить: 2024 год — 16 млрд евро; 2025 год - 12,5 млрд евро; 2026 год - 7,25 млрд евро; 2027 год - 1,2 млрд евро; январь 2028 года - 1,32 млрд евро (за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года).

Украина получит дополнительно €5,46

Управляющий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил условия работы инвестиционной составляющей Ukraine Facility, направленной на мобилизацию инвестиций для восстановления и развития экономики Украины. С помощью UIF Европейский Союз планирует выделить Украине кроме уже полученного транша еще €5,46 млрд.

Они будут использованы для создания "Украинской гарантии" – специального инструмента для распределения рисков инвестиций в восстановление Украины.

Напомним, 20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму €4,5 миллиарда через финансовый инструмент ЕС "Ukraine Facility". В целом, в течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн.

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