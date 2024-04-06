В этом году Украина рассчитывает получить еще 11 млрд евро в рамках Ukraine Facility

В 2024 году Украина рассчитывает получить еще более 11 млрд. евро от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В марте 2024 года Украина получила первый транш в рамках переходного финансирования Ukraine Facility в объеме 4,5 млрд евро. Следующий транш в объеме 1,5 млрд евро может поступить уже в апреле, но для этого Украина должна выполнить ряд реформ.

Кроме этого, Минфин в ближайшие три месяца должен выполнить три маркера в сфере своей ответственности для привлечения дальнейшей бюджетной поддержки, а именно:

Принятие стратегии цифровизации для Государственной таможенной службы Украины (задача уже выполнена);

Ратификация Бюджетной декларации на период 2025-2027 годов;

Утверждение плана действий по внедрению Реформы управления государственными инвестициями, согласно разработанной Дорожной картой.

Согласно сообщению, выполнение всех индикаторов по программе в 2024 году позволит привлечь еще 11 млрд евро, поскольку предусмотрено на этот год 16 млрд евро.

В ведомстве отметили, что с начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине более 30 млрд. евро прямой бюджетной поддержки.

В марте Украина получила рекордное финансирование от партнеров

В течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. Речь идет о 9 миллиардах долларов, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме Ukraine Facility, донорами денежной помощи были Всемирный банк (1,5 млрд долларов), Канада (1,5 млрд долларов), МВФ (880 млн долларов) и Япония (230 млн долларов).

Минфин также обнародовал инфографику с финансированием из которой видно, что почти все полученные средства – это именно ссуда, гранты составляют очень незначительную часть.

Гранты предоставили только Норвегия и Япония. Эти средства будут направлены на пенсионные выплаты, выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и оплату труда педагогов.

Грантовую помощь Украине предоставила Сербия

Согласно информации, которую издание LIGA.net получило он Нацбанка, в марте 2024 года правительство Сербии выделило Украине грант в размере $32,4 млн.

"В марте 2024 года 32,4 млн долларов США поступило на счет Министерства финансов от правительства Сербии", – говорится в ответе НБУ.

Известно, что в отличие от многих европейских стран Сербия не присоединилась к санкционным мерам против России, аргументируя свое решение сохранением экономических отношений, а также газовыми и нефтяными соглашениями с этой страной. Несмотря на это, Сербия продолжает оказывать гуманитарную поддержку Украине и разрешает поставки боеприпасов украинской стороне через третьи страны.