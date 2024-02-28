Япония и Норвегия передали Украине грант на $760 млн: на что направят средства

Денежные средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и оплату труда педагогов.

Об этом сообщило Министерство финансов.

"В общий фонд госбюджета Украины поступило $760 млн на безвозвратной основе, как второй грант Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine)", - говорится в сообщении ведомства.

Объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии ($465 млн и $295 млн соответственно).

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с начала полномасштабного вторжения правительства Японии и Норвегии неоднократно демонстрировали Украине свою непоколебимую поддержку и солидарность, а помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины во время войны.

"Благодарен партнерам за готовность помогать и активно сотрудничать в решающее для Украины время", - подчеркнул глава Минфина.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году Украина получила уже около $1,2 млрд. внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка. Из них почти 75% – гранты.

В ноябре 2023 года Украина получила $400 млн. от Всемирного банка под гарантию Британии – эти средства были частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" PEACE in Ukraine.

Помощь от Японии

Напомним, в январе в государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

7 января во время визита в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава отметила, что Токио передает $37 млн в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летальных аппаратов.

Также в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

В феврале 2024 года сообщалось, что в госбюджет Украины поступила часть средств гранта в размере $49,4 млн от Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

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