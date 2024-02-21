Украина получила от немецкого KfW более €1,4 млрд: на что будут направлены средства

Немецкий государственный банк развития KfW от имени правительства Германии и ЕС поможет Украине реализовать более 40 текущих проектов на общую сумму свыше €1,4 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что €520 млн будет направлено на энергетический сектор, поскольку линии электропередач, подстанции и электростанции неоднократно становились целью российских атак и нуждаются в постоянных ремонтных работах.

Более €530 млн будут инвестированы в жилищные программы и социальные услуги для внутренне перемещенных лиц и общин, которые их принимают.

Также KfW поможет укрепить базовую муниципальную инфраструктуру, выделив около €135 млн на ремонт и модернизацию, в частности поликлиник, школ и водопроводов.

В немецком банке напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения учреждение выделило более €1,2 млрд – преимущественно в поддержку государственных функций.

Помощь Украине от KfW

В начале декабря 2023 года Минреинтеграции и Государственный фонд содействия молодежному домостроению заключили соглашение с немецким банком KfW о выделении дополнительных €17 млн на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.

Указанные средства планируется использовать для выделения около 400 новых льготных жилищных кредитов в 2024 году.

Кроме этого, в конце ноября, KfW объявил о предоставлении Украине гранта на €50 млн. Данные средства будут израсходованы на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В 2023 году правительство Германии направило €50 млн на проект "Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины". В рамках проекта предполагалось строительство/реконструкция 24 объектов (1670 квартир) во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Украина получит от KfW €24 млн на восстановление энергетического сектора. А в октябре KfW выделил грант для Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на сумму €76 млн.

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